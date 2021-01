(FOTO) JAVNO OBJAVILA SVE: Bivšu dominu Alex Ognjenu gnjusno zlostavljao, zbog čega se odlučila na ovaj potez!

Zagrebačka kantautorica i bivša domina Alex Ognjena (37) na društvenim je mrežama pokrenula humanitarnu akciju za prikupljanje laptopa i tableta djeci iz Dječjega doma u Sisku, kako bi oni neometano mogli pratiti online nastavu.

Sve bi to bila samo jedna lijepa humanitarna akcija sa sretnim završetkom da Alexa nije doživjela novi šok! Naime, iako je javno upozorila kako će objavljivati javno imena onih koji jo šalju neprimjerene poruke, koje ista tvrdi, ne želi primati, što poruke, što ponude, ovaj muškarac nije odustao u svojoj nakani. Poslao joj je vulgarnu poruku, ali ne jednu, već nekoliko njih, zlostavljanje kakvo mnoge žene doživljavaju posebno na društvenim mrežama.

Alex je zbog svega odlučila objaviti i njegovo ime. Najsramotnije je što je htio iskoristiti upravo ovu lijepu gestu zagrebačke kantautorice, kako bi utažio svoju potrebu.

"Koliko još fali laptopa? Ako daš pi*ke, dat ću ti deset laptopa", glasila je prva poruka, no na tome se korisnik nije zaustavio. "Budući da me ljutiš, sada dajem ponudu za devet laptopa. Nastaviš li me ljutiti, bit će i manje", poslao joj je drugu poruku, iako Alex nije odgovarala ni na prvu.









“Reci djeci da neće dobiti laptope jer ti nećeš dati pi*ke”, napisao je u posljednjoj poruci.

U jevu prijava vala protiv seksualnog uznemiravanja i silovanja, konačno se počelo govoriti i o ovakvom tipu zlostavljanja. Nažalost, brojnim ženama nije nikad palo napamet prijaviti ovakve poruke, no i to se polako počelo mijenjati, kad su žene osjetile sigurnost i podršku okoline.