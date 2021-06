(FOTO) IPAK NIJE KRAJ? Igor Kojić otkrio s kim ljetuje, a ove emotivne objave želite vidjeti!

Autor: Dnevno

Nagađanja o tome jesu li Severina i Igor Kojić još uvijek zajedno, iako je potvrđeno da su službeno u braku, počela su biti glasnija dolaskom toplijih dana i godišnjih odmora. Kako se prati gotovo svaki korak popularne pjevačice, tako se u stopu prati i Igorovo kretanje, iako on vrlo malo toga odaje putem društvenih mreža.

I dok Igora češće viđamo u društvu njegovih prijatelja, Severina na brojne evente dolazi sama. On se trenutno odmara u Crnomorskom primorju, u društvu prijatelja, a na svom Instagramu je objavio sliku iz Kotora na kojoj pozira s kumom.

S jednim od njih nedavno je bio i na jednoj od utakmica u Beogradu početkom lipnja na kojoj je bodrio mladu reprezentaciju Srbije.

Zanimljivo, svoju teoriju o prekidu mnogi potkrepljuju time da je Igor Kojić obrisao sve zajedničke fotografije i videe sa Severinom, no on to zapravo nije učinio. Točnije, na njegovom Instagram profilu nalaze se neke prilično emotivne objave što sa Severinom, što s njenim sinom.









Igor i Severina u javnosti nisu viđeni od ožujka prošle godine, no ako je suditi po objavama koje Igor čuva na svom profilu, nije sve izgubljeno. Kako god bilo, oboje imaju podršku svojih obitelji i prijatelja, ali i fanova, u kojem god smjeru se njihovi životu nastavili. U nastavku pogledajte dio objava.

