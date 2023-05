(FOTO) IMALA JE 135 KG, A ONDA SE PREPOLOVILA! Mirna iz ‘Života na vagi’ postala fitness instruktorica: ‘Nije mi bilo na kraj pameti’

Autor: Dnevno.hr/ F.P.

Svi koji su pratili show ‘Život na vagi’ vjerojatno se sjećaju natjecateljice Mirne Posavec. Ova mlada djevojka na početku showa imala je 135 kilograma, a do finala je ostvarila zaista nevjerojatan napredak.

Mirna se, izgleda, odlučila “opako” obračunati sa viškom tjelesne težine – naime, do kraja natjecanja izgubila je impresivnih 51,8 kilograma! No naravno, nije sve tu stalo jer je na svojem izgledu nastavila marljivo raditi i nakon završetka showa. Mirna je danas fitness instruktorica, a svoje znanje i iskustvo na taj način koristi kako bi pomogla drugima.



Danas skoro svakodnevno sa svojim pratiteljima na Instagramu dijeli zdrave recepte i fotografije gdje se jasno može vidjeti impresivna promjena u njenom izgledu. Svojedobno je također objavila i ‘kolaž’ fotografiju na kojoj je promjena i više nego očita.

“Morate vidjeti da se sve može”

“Ostvarila sam i nešto što mi uopće nije bilo ni na kraj pameti, a to je da sam došla do ukupno skinutih 65 kg otkad sam krenula ovim putem,” napisala je Mirna tada uz fotografiju. “Na prvoj fotki sam imala oko 135 kg. (…) Usput, nije mi baš ugodno što sam objavila ovu fotku, ali morate vidjeti da se sve može kad se potrudiš pa tako i doći od prve fotke do druge. ”

U nastavku ove iskrene objave rekla je kako se ispod svog tog viška kilograma skrivala osoba “koja nije mogla živjeti život koji je željela. Danas me ništa ne sprječava da radim što želim jer sad to mogu. Na drugoj fotki imam tih famoznih 70,1 kg i ne idem dalje,” dodala je.









Nedavno je rekla da joj povratak starim navikama nije opcija, a katkada se i dalje samoj sebi čudi što je danas postala osoba koja ne odustaje. “Mislim da je stvar u tome što ne želim ostati bez svega što sada imam i što mogu, a prije me težina sprečavala,” rekla je.

“Pokušajte biti karakter, kontrola porcija. Morate paziti što i koliko jedete, za početak tri treninga tjedno, piti dovoljno vode i spavati,” otkrila je Mirna.