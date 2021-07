(FOTO) HANA RODIĆ napumpala usnice, izgleda kao BRATZ DOLL! Sviđa li vam se?

Autor: Dnevno

Humoristična animirana TV serija Bratz postala je poznata zbog izgleda ženskih likova, ponajviše prijateljica Cloe, Jasmine i Sashe i njihovih predimenzioniranih očiju i usnica, no mnogima su upravo one postale uzor u stvarnom životu. Mnoge žene žele izgledati baš kao one, zbog čega su se podvrgnule brojnim operacijama.

Iako joj to možda nije bio cilj, bivša djevojka ‘Gospodina Savršenog’, Gorana Jureneca, Hana Rodić privukla je pažnju javnosti svojim atraktivnim izgledom, bujnim atributima i punim usnicama. No, njoj to nije bilo dovoljno, te je odlučila još povećati već pune usnice.

Upravo zbog tog posljednjeg zahvata, Hana je počela neodoljivo podsjećati upravo na Bratz Doll, no možda se sve promijeni. Naime, Hana je pojasnila da su joj usnice još prilično velike nakon zahvata, te da će trebati nekoliko dana kako bi se ipak malo smanjile i došle na obujam koji je željela.

Video zahvata objavila je na svojoj društvenoj mreži. Cijena filera kreće se oko 2500 kuna, a potrebno ih je ponavljati svakih šest mjeseci.

Podsjetimo, ono što je poznato jest da je reality zvijezda i influencerica, dosad povećala grudi i usne.