(FOTO) GRUDNJACI SU ‘OUT: Muškarci će poludjeti zbog novog trenda koji osvaja društvene mreže

Autor: D.R.

Marame su u veliki trend ovog ljeta, otkrivaju fashionistice.

Današnje djevojke ih nipošto ne nose kao generacije prije njih. Sada je u ‘in’ nositi ih kao top.

Nije da to nekome i prije nije palo na pamet, recimo Christina Aguilera i Beyonce su to ‘isfuravale’ prije 20-ak godina, no tek sada trend uzima maha.

I kako to već biva, ovim trendom mogli bi biti oduševljeni i muškarci. Marame se kao topovi nose isključivo bez grudnjaka, a time je i dojam koji ostavljajuju još – upečatljiviji.

All the Silk Scarves You Can Wear as Tops pic.twitter.com/eCtCkbm2hc — Photographer (@photography5626) July 11, 2020



I za kraj malo upozorenje: stilistice upozoravaju da trend ne bi trebale slijediti djevojke s velikim grudima. Baš iz razloga što je grudnjak u takvoj kombinaciji – nepoželjan.

scarf top pic.twitter.com/Pz9gyIhPeb — fan outfits account (@badestoutfit) June 21, 2020

turned my scarf into a top 😛 pic.twitter.com/awsl8fvRMO — alo vera (@altoalo) July 1, 2020

i tried the scarf top trend recently 🌿🍃🌱 pic.twitter.com/amZ6uWImfl — jordan (@yslswift) June 7, 2020

Made this top out of a scarf and its a vibe pic.twitter.com/s7k4VBmRKI — zinês (@qualoformato) July 12, 2020

Got bored today and tried making a scarf top,btw this is an “EPIC” fail pic.twitter.com/tKYB5AZ8Qo — 41 savage🥀 (@jennie_oe) June 26, 2020