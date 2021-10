(FOTO) Fanovi Eurosonga sprdaju novi logo Dore: ‘Izgleda kao da ga je izradio učenik petog razreda’

Hrvatska radiotelevizija raspisala je natječaj za Doru 2022., a tim povodom otkriven je i novi logo, zbog čega su se oglasili i orgaizatori Eurosonga na Twitteru.

“Još vijesti s Balkana. Hrvatska je najavila Doru ‘22 zajedno s lijepim novim logom”, napisali su organizatori uz objavu loga.

More news from the Balkans, as Croatia 🇭🇷 launch Dora ‘22 along with a pretty new logo!https://t.co/8nZUAw9g3r

