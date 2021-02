(FOTO) Doris Pinčić odabrala visoki prorez, a Jelena Lešić istaknula grudi! Koja vam se sviđa više?

Autor: T.Š.

Još sitno brojimo do izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije Dora 2021. Voditeljice ovogodišnje Dore bit će četiri dame: Daniela Trbović, Barbara Kolar, Jelena Lešić i Doris Pinčić. Daniela, Jelena i Doris već su se barem jednom našle u toj ulozi, dok će Barbari Kolar ovo biti premijerna Dora.

Jučer su se tako i one prošetale crvenom tepihom na generalnoj probi.

Doris Pinčić tako se jučer na probnom crvenom tepihu ispred dvorane Marino Cvetković u Opatiji pojavila u haljini boje vina, s visokim prorezom. Brojnim šljikicam uspjela je privuči pažnju okupljenim, a kombinaciju je zaokružila itmjenim štiklama, dok je kosu svezala u punđu.

U nešto hrabrijem izdanju pojavila se Jelena Lešić koja je blistala u srebrnoj haljini kojima je posebno istaknula bujne grudi.

Čija vam se kombinacija više sviđa – Doris Pinčić ili Jelene Lešić?









REDOSLIJED IZVOĐENJA NA DORI 2021.:

1. NINA KRALJIĆ (ALKONOST OF BALKAN) – Rijeka

2. ERIC – Reci mi









3. ELLA OREŠKOVIĆ – Come This Way

4. BERNARDA – Colors

5. SANDI CENOV – Kriv

6. ToMa – Ocean of Love









7. FILIP RUDAN – Blind

8. BETA SUDAR – Ma zamisli

9. CAMBI – Zaljubljen

10. ASHLEY I BOJAN – Share the Love

11. BRIGITA VUCO – Noći pijane

12. MIA NEGOVETIĆ – She’s Like a Dream

13. ALBINA – Tick-Tock

14. TONY CETINSKI I KIKI RAHIMOVSKI – Zapjevaj, sloboda je!