(FOTO) Dok se jedna hvali peglanjem, druga rajčicama, Severina radi ovaj ‘mukotrpan’ posao! ‘Bia san u mornarici ako triba odvezat uže javi se’

Autor: Dnevno

Je li razlog ovih objava pomanjkanje pravog posla, koncerata i slično, nije u potpunosti jasno, no nakon što se starleta Soraja pohvalila peglanjem, Nina Badrić rajčicama i pripremom jela, Severina se pak pohvalila ‘mukotrpnim’ radom – na štrik je raširila ručnike!

Naravno, nije to bilo kakvo širenje ručnika – pa to je Severina! Sve je to popračeno profi fotkama, a Severina nije zaboravila razveseliti obožavatelje izazovnim pozama, na kojima se gotovo ništa ne vidi, ali je dovoljno da njeni fanovi ‘polude’! Kako je uklopila senzualne poze, širenje ručnika i pokazivanje neobične ali jako zanimljive modne kombinacije, pogledajte u nastavku!

”Najjača milfara na cijelom Balkanu”, ”Domaćica za sve te Bog dao Seve prelijepa”, ”Oduševljena sam, super samo tako dalje”, ”Bia san u mornarici ako triba odvezat uže javi se”, komentirali su pratitelji i širenje ručnika i njenu odvjenu kombinaciju.