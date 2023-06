(FOTO) Časti se palačinkama prije finala Lige nacija: Pogledajte kako Ivana Knoll nakon deserta održava liniju!

Nakon što je u utakmici između Hrvatske i Nizozemske ponovno plijenila pozornost golišavim kompletom s kockicama, Ivana Knoll (poznata i kao Knoll Doll) finale Lige nacija čeka razgledavajući Amsterdam.

Ova vatrena navijačica slobodno vrijeme iskoristila je za šetnju gradom, a tom prilikom je nosila traper komplet vrućih hlačica i korzeta što je objavila u priči na Instagramu.

Svoje oči sakrila je iza ekscentričnih sunčanih naočala, a u ruci je nosila i malu plavu torbicu kojom je upotpunila ovaj ‘jeans outfit’.

Pohvalila se i kako je, unatoč tome što često pozira kraj voća i fotografira svoje zdrave obroke, ovoga puta uživala u palačinkama s čokoladom.

Nakon palačinki, unesene kalorije Ivana je ipak odlučila potrošiti u teretani. Vježbanje, čini se, ne propušta ni kada je na odmoru.

Podsjetimo, Ivana je prije ulaska na stadion u Rotterdamu doživjela neugodan incident. Naime, jedan muškarac joj je ljutito prilazeći nešto doviknuo, nakon čega je nastala omanja tučnjava sa dva druga muškarca koji su ga pokušali zaustaviti. Na snimci objavljenoj na Twitteru vidi se kako je uzrujana Ivana pozvala osiguranje koje je cijelu situaciju zaustavilo mirnim putem.

No han passat ni 10 minuts des que he arribat al camp que ha passat això. Increïble. Jutgeu vosaltres mateixos. Tot ve per la presència de Ivana Knoll, la famosa aficionada de Croàcia. Algun aficionat l’ha molestat i la cosa ha acabat com el rosari de l’aurora pic.twitter.com/6Izznb8ckw

— Damià López (@DamiaLopez) June 14, 2023