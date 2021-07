(FOTO) Bivši mister turizma ‘upecao’ Šukerovu bivšu? ‘Ne bih htio da me smatraju galebom ‘

Autor: Dnevno

Nakon prekida sa ‘zlatnom kopačkom’, Davorom Šukerom (53), pjevačica i bivša misica Kristina Bralo (28) neko je vrijeme živjela u Beogradu, a nakon mjeseci koje je provela sama, upoznala je zgodnog bivšeg mistera turizma, Splićanina Mateja Cvitanovića (27). Iako se u međuvremenu počelo šuškati o njihovoj vezi, a potom i o prekidu, čini se da su Kristina i Matej odlučili potvrditi svoju ljubav javno.

Naime, oboje su podijelili na svojim Instagram profilima zajedničke fotografije na kojima su pozirali u prilično prisnom zagrljaju, čime su gotovo sigurno potvrdili glasine o vezi. Kristina je čak otključala svoj Instagram profil za javnost.

View this post on Instagram A post shared by ©KB 🎵Kika Bralo (@bralokristina)

Podsjetimo, Matej Cvitanović je 2013. osvojio titulu Mistera turizma, a u svijetu manekenstva se našao neočekivano. “Bilo je ljeto, kupao sam se na splitskoj plaži Žnjan i jedna gospođa mi je prišla i pitala me jesam li se ikada bavio manekenstvom. Tada nisam ni mogao pomisliti da ću se time baviti, no činilo mi se zanimljivim kada me pitala želim li nositi na jednoj reviji njezinu kolekciju”, ispričao je Matej za Dalmatinskiportal koji je na svjetskom izboru osvojio visoko peto mjesto.

Kad je 2013. upitan o svom ljubavnom statusu, otkrio je i što zapravo traži. “S obzirom na to da moram isplanirati budućnost možda nije vrijeme za ozbiljnu vezu, ali također ne bih htio da me smatraju ‘galebom’ jer vjerujem da negdje postoji savršena osoba koja čeka samo na mene”, izjavio je za scena.hr. Je li Kristina upravo ta savršena osoba, vrijeme će pokazati.









View this post on Instagram A post shared by ©KB 🎵Kika Bralo (@bralokristina)