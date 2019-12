(FOTO) Ava Karabatić objavila BRUTALNO LOŠU FOTKU! Kakva je ovo ‘razvaljena g**ca?’

Kako bi uvjerila pratitelje da se ne koristi photoshopom, Ava Karabatić objavila je presmiješnu fotografiju, kako bi pokazala kako bi pojasnila da ne koristi photoshop.

“Photoshop, jeste vi ljudi ludi, mrzim to!!! Jedino nekad promijenim efekt slike. Važno je da mene napadate zbog toga, a koliko javnih osoba to radi, ali ja zaista ne, ne bi mi bio problem to priznat..”, napisala je Ava Karabatić uz fotografiju.

Što vi mislite, izgleda li njena stražnjica ponekad čudno, neproporcionalno s tijelom i je li uzrok toga korištenje photoshopa ili jednostavno nema skladno tijelo? Mnogi su se u komentarima osvrnuli na ovu fotografiju tvrnjom kako se iz aviona vidi da je riječ o photoshopu. Je li namjerno podijelila fotografiju obrađenu u photoshopu kako bi pokazala kako bi njena stražnjica u tom slučaju izgledala ili je ozbiljno objavila fotografiju uz tvrdnju kako je na njoj sve prirodno?