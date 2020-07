(FOTO) ANEZI POTPUNO GOLA NA NUDISTIČKOJ PLAŽI: ‘Nudisti ne misle na seks, meni je to potpuno normalno’!

Autor: Dnevno

Pjevačica i sudionica reality showova Alena Nezirević Anezi ljeto provodi u rodnom Vrsaru, a najradije se kupa i sunča na nudističkoj plaži Koversada. Kako je napisala, godinama ide na nudističku plažu.

“Od malih nogu su me mama i tata vodili na Koversadu tako da je to meni potpuno normalno. Nudistima u glavi nije seks već spajanje s prirodom”, pojasnila je pjevačica lani, kad je također objavila snimke s nudističke plaže.

Svoje fanove je čak upitala žele li znati nešto više o nudističkim plažama.

Dodala je da su po njenom mišljenju ljudi ipak atraktivniji u badićima, nego goli.

“Baš me briga tko me gleda, opa, opa, e. Sunčam guzu, nema beda, to mi paše najbolje”, poručila je pored ovogodišnje snimke s plaže.