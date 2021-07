(FOTO) Agent LeBrona Jamesa novi je dečko Adele? Nakon neobičnog intervjua, prvi put zajedno u javnosti, pjevačica nije skidala osmijeh s lica

Autor: Dnevno

Da se nešto kuha između Rich Paula i pop zvijezde Adele dalo se naslutiti još kad je u intervjuu za New Yorker izjavio da se u posljednje vrijeme intenzino druži s jednom pop zvijedom, piše Page Six. No, kao da je znao da nije vrijeme da otkrije svoju novu ljubav, zbog čega je specificirano tražio da se u članku napiše da je još uvijek samac. “Još uvijek sam sam. Stavite to u članak”, rekao je.

Ipak, stvari su se u međuvremenu promijenile i dva mjeseca nakon intervjua imamo novu priču. Rich je Adele izveo na utakmicu, što nije promaklo prisutnima, a bliski izvori paru tvrde da su sigurno u vezi.

Doznaje se tako, od izvora bliskih paru, kako je Rich u intervjuu govorio upravo o Adele, no navodno ni tad više nije bio samac.

Par je uhvaćen zajedno na jednoj utakmici, a Adele (33) su već počeli zvati njegovom djevojkom. “Sasvim sigurno su zajedno”, rekao je izvor za Page Six. Na fotografijama se vidi da je Adele bila dobro raspoložena, te se nije obazirala na one koji su požurili zabilježiti zajedničke trenutke nje i Richa.







