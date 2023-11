Forumaši opisali negativna iskustva s hrvatskim estradnjacima: ‘Ogavan wannabe ljigavac, fuj’

“Kerum mi je osta dužan, al to je već klasika”, napisao je jedan komentator, a na to se nadovezao i drugi.

“S Kerumom imam iskustvo jos dok je bio u saboru.

Sreo sam ga na stepenicama za Markov trg, onim uskim drvenim. Ja i tadašnja cura, sadašnja žena išli uzbrdo, on nizbrdo.









Kao bačva se gegao niz te stepenice točno po sredini i kako smo mu ja i cura prilazili stali smo jedno iza drugog da se mozemo mimoići. On nije prstom maknuo nego je samo nastavio kao bure po pola stepenica i ja i cura smo morali bočno stati uza zid da lik prođe”, napisao je drugi.

Niko Kovač

“Od poznatih jedino s kim sam imao interakciju je bio Niko Kovač. Sreo sam ga u West Gateu u Hervisu dok je još bio Hervis gore na katu, pitao sam ga da li bi bilo ok da otrčim po brata da ih slikam (brat mi je nogometni fan) i lik je rekao da može. Nije progovorio niš osim ‘može’ i ‘nema problema’ nakon kaj smo mu zahvalili (nismo ga ni niš ispitivali) al se činio ko kul lik, nasmijao se ljudskim ne-lažnim osmijehom i to je to”, napisao je Redditovac.

Zvone Boban

“Zvone Boban, simpatičan čovjek piskutava glasa koji uredno čeka svoj red zajedno s ostalim smrtnicima u HZZO-u”, pisali su dalje.

Matko Jelavić

“Radio sam na hotelskom parkiralištu preko ljeta 2018. kao čovjek koji naplati parking, nije mi najavljeno da će doći Matko Jelavić (onaj koji pjeva “Majko stara”) i tretiram ga kao normalnog čovjeka, tražim da plati i onda on meni izvali klasični “znaš ti ko sam ja”, ja mu odgovorim da ne znam (što nije ni čudno kad je lik one hit wonder i rođen sam ’00. također ne izgleda ni blizu svojim mladim danima).

On samo slegne ramena, kotrlja oči i onda mi netko javi da je to Matko Jelavić i da je on gost hotela pa je njemu parking besplatan. Ja se ispričam da nisam znao da je on gost. Ali totalno ogavan “wannabe” celebrity lik je, totalni stereotip. Ima jedan hit i misli da mu zato još uvijek svi moraju pušiti”, napisao je korisnik.