Finale koje je osvojilo srca publike na Melodijama Jadrana izvela kraljica Torcide

Autor: Marija Tomić

U Galeriji Meštrović u Splitu, finalna večer Melodija Jadrana, “Hit ljeta“, oduševila je publiku. Posljednja večer Melodija Jadrana bila je posebna i nezaboravna, prikazujući kvalitetnu glazbu u Hrvatskoj. Organizatori su nadmašili sami sebe, dovodeći glazbenike s domaće glazbene scene kako bi predstavili svoje nove hitove.

Kroz cijelu večer publiku su vodile melodije Adija Šoše s pjesmom “Zrno nade”, Alessandra Bonasere & Jordesa s pjesmom “Lili”, grupe Cambi s novim hitom “Samo kraj mene živjela si”, Korčulanke Domenice koja je zabavila s pjesmom “Navij na najjače”, legendarnih Dražena Zečića i Anđele s pjesmom “Kad se srce spotakne”. Giuliano i Diktatori zapjevali su “Svit nek stan”, dok je Goran Karan oduševio s pjesmom “Jedino što bih ponovo”.

Mlada glazbenica Lorena izvela je pjesmu “Melem” autora Vjekoslave i Tončija Huljića, premijerno na Melodijama Jadrana. “Večeras sam nastupila s pjesmom ‘Melem’, a ovdje na Melodijama Jadrana mi je drugi put. Ovaj ambijent je fenomenalan, osjećaj je izvanredan”, kazala je Lorena, dodajući kako je pjesma potpuno drugačija i vjeruje da će publika to prepoznati.

Novi glazbeni hitovi

Doris Dragović, legendarna pjevačica, nastupila je s pjesmom “Koplje ljubavi”, koju su za nju napisali Ivan i Vjekoslava Huljić. Doris je istaknula važnost nastavka tradicije festivala koji je dao neke od najljepših pjesama ovih prostora, naglasivši kako je sretna što može biti dio te priče.

Luka Nižetić predstavio je svoj novi glazbeni hit “Vrića sriće”, dok je Marija Mirković izvela “Nema, nema”. Marino je otpjevao “Geni ljubavi”, Mia Dimšić “U tvojim rukama”, a Neno Belan zabavio sve ljetnim hitom “Regata života”. Tiho Orlić premijerno je izveo “Strast”, dok su Tonči Huljić & Madre Badessa te mladi Pjero oduševili izvedbom “Aj’ pitaj”.Dugoočekivan nastup Vanne i Sergeja s pjesmom “Dan po dan” dodatno je ugrijao atmosferu ove ljetne splitske noći. Njihova izvedba bila je jedan od vrhunaca večeri, a publika je uživala u svakom trenutku.

Svojom izvedbom pjesme “Na kraju puta”, legendarna splitska pjevačica Zorica Kondža dodatno je digla publiku i napravila odličnu atmosferu netom prije završnog nastupa Doris Dragović. Doris je nastup ispratila i zatvorila pjesmom “Koplje ljubavi”.









‘Ova pozornica je drugačija od svega’

Ova završna večer Melodija Jadrana pokazala je svu raskoš hrvatske glazbene scene, a publika je uživala u svakom trenutku, nestrpljivo iščekujući nove hitove koji će obilježiti ljeto.

Prisjetimo se, Doris Dragović nastupila je i prošle godine na Melodijama Jadrana, za koje je imala samo riječi hvale. “Ovo je Meštrović napravio sebi za svoju obitelj i nekako se posebno odnosiš prema tome”, rekla je Doris nakon nastupa, dodajući kako su joj proradile emocije i sjećanja na sjajne dane Melodija.

Veselo je nadodala i kako je prihvatila sve što su joj ponudili kako bi što više mogla uveličati program koji se održava u Splitu u Galeriji Meštrović te je nadodala: “Ovo pozornica je drugačija od svega, od svega što mi imamo kao neku festivalsku priču jer je ovo dom nečiji. Ovo je Meštrović napravio sebi za svoju obitelj i za svoj rad i nekako se posebno odnosiš prema svemu tome. Zbilja je poseban ambijent i imaš osjećaj kao da je sve puno neke duhovnosti posebne i možda je to to što čini različitim od svega što je bilo do sada”.