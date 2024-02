Finac 92. bio u Vukovaru i otada mu Slavonija ne izlazi iz glave: Priznao zašto se stalno vraća

Autor: Z.S.

Prošlog vikenda u Županji je održano Šokačko sijelo. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja privlači brojne posjetitelje. Zvuk tambure dopire čak do daleke Finske, a imin nije ostao Finac Jirki, kojeg je sve to duboko impresioniralo. U Županji, on doživljava osjećaj kao sin ravnice.

“Ja u mom srcu volim Slavoniju, Srijem i Županju”, kazao je za HRT Jyrki Honkamaki, Finac koji je u Vukovaru bio 92. kao pripadnik UNPROFOR-a, a otada mu, kako priznaje, Slavonija ne izlazi iz glave. “Ja volim ovdje dobre ljude, dobru hranu, dobru muziku”, rekao je Jyrki, koji svake veljače dolazi na Šokačko sijelo Marku u goste stiže. “Zaista je neobično da jedan Finac ponovno se iz godine u godinu vraća ovdje kod nas u Slavoniju. Zaljubljenik je u ove naše običaje”, rekao je Marko Maroševac, vlasnik kuće za odmor “Šokačka lady” u Županji.

“On je već Šokac, Šokac od glave do pete”, rekao je Vinko Filipović iz Županje. Jirki dosta solidno govori hrvatski jezik, koji je učio slušajući u Finskoj tamburaše. Također, rekao je da bi rado iz hladne Skandinavije preselio u pitomu Županju.

Povijest šokačkog sijela

Kako je može pročitati na stranicama Grada Županje, šokačko sijelo – kulturno-zabavna manifestacija utemeljena na bogatoj i raskošnoj kulturi i tradiciji Slavonije i ljudi tog kraja Hrvatske. “Od osnutka pa do danas, kroz priredbe i nastupe, predstave i slavlja, smotre i festivale prošlo je mnoštvo suradnika – amatera, raznih uderuga, prosvijetnih djelatnika, poduzetnika, gospodarstvenika i tako već 40 godina zaredom, bez prekida uključujući i razdoblje srpske agrasije na Hrvatsku, a pritom treba napomenuti da je Županja hrvatski grad s najviše dana uzbuna kroz cijelo vrijeme trajanja Domovinskog rata”, navodi se.

“Kako je utemeljeno, počelo i naposljetku naraslo u čvrstu tradiciju Šokačko sijelo. U veljači 1967. godine prof. Ivan Baotić i Josip Šimunović bili su kao predstavnici Županje, gosti na “Prvom pokladnom šokačkom sijelu” u Zagrebu što ga je tada organiziralo Kulturno-umjetničko društvo “Šokadija”. Bilo je sve u najboljem redu, “u ruhu i duhu” slavonsko-šokačkom: tamburaši, folkloraši, pjesme, poskočice, svatovac, bećarac, slavonska jela uz sudjelovanje folklorno-tamburaškog sastava ogranka “Seljačka sloga” iz Lipovca”, piše u tekstu koji se nastavlja.

“Promatrajući priredbu Županjci su se upitali “Pa zar smo mi morali iz Županje, srca Šokadije, doći u Zagreb da bi doživjeli Šokadiju?” Odlučili su nešto poduzeti. Grupa entuzijasta krenula je tako 1968. godine u ostvaranje velikog projekta “Šokačko sijelo u Županji”, Tako se, eto, rodilo “Sijelo”. Od prvog pa do jubilarnog 40. “Sijela” trebalo je mnogo snage, volje, rada i entuzijazma da se prevladaju sve teškoće u sačuvanju neprocijenjive vrijednosti našeg naroda u Slavoniji.









Najteža vremena

Ponovo se, nažalost, moramo prisjetiti najtežih vremena za očuvanje hrvatskog indentiteta kada se ratni vihor obrušio na domovinu i kad se pućanstvo ovog kraja odupiralo životima, ljubavlju i odlučnošću da ostane na rodnoj grudi. Odupiralo se ne samo puškom nego i pjesmom, a prednjačilo je u tome u doba pokladnih dana Šokačko sijelo. Šokačko sijelo utemeljeno je na korijenima narodne baštine kao “izvučeno” iz starih bakinih škrinja, čuvarica je raskošnog šokačkog ruha. Tradicijski urešene kočije i konji, u narodne nošnje odjeveni kočijaši i njihova pratnja – uvijek su velika atrakcija za sve dobrodošle goste.









Običaji koji idu uz – pokladna povorka, pečenje rakije, slavonska svinokolja, povorka konjanika i dr., ubrajaju se u bogatu turističku ponudu županjske Posavine, a ona je još bogatija kad je kao sudionici, posjete folklorne skupine iz Švicarske, Njemačke, Austrije, Poljske, Mađarske, Rumunjske i dr. Danas je Šokačko sijelo najreprezentativnija manifestacija tradicijske kulture županjske Posavine. Svake godine ono okuplja oko 2.500 izvođača i više od 11.000 gledatelja.

Odjel za dodjelu Hrvatske turističke nagrade odlučio je da nagradu “Anton Štifanić” u kategoriji “SKUPINE” za 2000. godinu, dodijeli Šokačnom sijelu iz Županje. Odjel za dodjelu Hrvatske turističke nagrade čestita osnivačima i svim bivšim i sadašnjim članovima “Sijela” i zahvaljuje im na održavanju vlastite tradicije, na upornosti i entuzijazmu i čvrsto se nada da će Šokačko sijelo nastaviti utrtim putom, čuvajući i njegujući svoje narodno blago, nasljeđe i hrvatski indentitet”, stoji na stranicama Grada Županje.