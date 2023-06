Filip Vidović konačno progovorio o odnosu s lijepom voditeljicom: ‘Kada se netko zaljubi, mislim da to ide u oba smjera’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Već mjesecima kruže priče o tome da na domaćoj estradnoj sceni imamo novi ljubavni par – lijepu voditeljicu Miju Kovačić i markantnog glumca Filipa Vidovića. Iako ih se često može vidjeti zajedno, oboje su do sada o svemu mudro šutjeli, no glumac se u razgovoru za Story dotaknuo svog ljubavnog statusa i prošlogodišnjeg prekida zaruka s plesačicom Natašom Pavičević.

“Volim rizik, mislim da je potrebno riskirati. Ne vidim ništa loše u tome. Često nam se događa neka vrsta sigurne zone koja zna biti pogubna. Najljepša i najbolnija iskustva dolaze iz riskiranja. Nitko ne voli taj bolni trenutak, ali što ako ti se pritom dogodi ono najčarobnije, najvrjednije i najmagičnije. Mislim da je to ipak vrijedno toga”, kazao je Filip.

U razgovoru je otkrio da ne ostaje potpuno imun na to ‘što selo priča’. “Uvijek čuješ što selo govori, možda nekad malo pecne, ali ne brine me to. Treba gledati svoja posla, svoj život i brinuti se o tome, a što netko misli i koliko se zamara razmišljanjem o tuđem životu, to me ne zanima”, pojasnio je.





Upitan kako se liječi ranjeno srce, istaknuo je da vjeruje u onu kako vrijeme liječi rane, ali je dao do znanja i da se njegovi dojmovi oko turbulentne prošle godine još nisu slegli.

Turbulencije su se nastavile i u ovoj godini, barem ako je suditi po šuškanjima o njegovoj novoj ljubavnoj vezi.

“Što se privatnog života tiče, poučen iskustvom, želio bi privatni život zadržati za sebe”, rekao je glumac, a upitan je li on taj koji osvaja ili njega osvajaju, kazao je: “Kada se netko zaljubi, mislim da to ide u oba smjera. Lijepo je i osvajati i biti osvajan.”