FILIP RUDAN RAZOČARAO HORDE OBOŽAVATELJICA: ′Puno ljudi kaže da smo premladi, ali ne znam što to točno znači premlado…′

Autor: I. D.

Filip Rudan nastupio je na ’Antena live Sessionu’, zadnjem u nizu adventskih mini koncerata u organizaciji Antene Zagreb. Oduševio je publiku svojim stvarima, obradama božićnih klasika, kao i aktualnih svjetskih hitova.

Jedan od najperspektivnijih mladih glazbenika već se dokazao i kao sjajan autor.

‘Konkretno, pjesme koje sam napisao ’He’s not the one’ i ’Blind’ su nastale zbog ove trenutne osobe koja me i sad sluša. Najveći motiv za pisanje je osjećaj kojeg mogu dohvatiti u tom momentu’, rekao je Rudan.

View this post on Instagram A post shared by Filip Rudan (@filip_rudan)

Na Anteni se očitovao o priči koja kruži, a prema kojoj su se on i djevojka zaručili u tajnosti.

‘Jesmo, da! Zaprosio sam je na našem mjestu gdje smo prvi put izašli van. Večer prije sam s mamom i frendicom trčao kupiti prsten. Došlo mi je i zaključio sam – ’She is the one!’. Puno ljudi kaže da smo premladi, ali ne znam što to točno znači premlado’, rekao je glazbenik.









Govoreći o planovima u prosincu otkrio je i da će pjevati na dočeku Nove godine na Trgu bana Jelačića.

View this post on Instagram A post shared by Filip Rudan (@filip_rudan)







‘Za Novu godinu nastupam na Trgu i bit će odlično’, najavio je.

U igri ’istina/laž ’ ispričao je Venu i Mihaeli neke zanimljivosti o sebi, poput one da piletinu jede samo ako je pohana i da ne voli snijeg.

‘Ne znam točno zašto, možda imam loša iskustva dok sam bio klinac, to grudanje i sve to. Ja sam čovjek od proljeća’, zaključio je Filip.