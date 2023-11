Filip napravio scenu u Superstaru zbog bliske prijateljice: ‘Rasplakali ste mi Seve’

Suze, smijeh i neizvjesnost obilježit će iduću fazu ‘Superstara’ – recall. Nakon audicija tijekom kojih je žiri poslušao tisuće kandidata, sto najboljih ušlo je u drugu fazu natjecanja.

U recallu se bore za prolazak u daljnju fazu natjecanja, a u konačnici će se Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković odlučiti za 12 najboljih kandidata – koji će se za titulu 'Superstara' boriti u emisijama uživo!





‘Rasplakali ste mi Seve’

Recall je donio buru emocija kod kandidata, ali i u žirija. Tijekom nastupa jedne od grupa, Severina se rasplakala, nije mogla suspregnuti emocije. “Rasplakali ste mi Seve, a i Nika je blizu”, komentirao je Filip izvrstan nastup.

Ubrzo je glazbenica objasnila što ju je toliko ganulo.

"Ja sam sretna kad vidim ovako mlade ljude koji vole to što rade i koji to rade sa srcem. Vaše energije su me podsjetile da je ovo najljepši posao na svijetu i hvala vam", otkrila je Severina. U emotivnoj drugoj fazi natjecanja ni kandidatima nije bilo lako, borba za prolazak u emisije uživo bila je previsoki ulog za mlade ljude željne uspjeha. A mjesta u emisijama uživo zaista je malo.









Dvanaest najboljih odlazi u emisije uživo – i to nakon tri faze recalla. Među sto kandidata žiri će odabrati 40 najboljih, a potom će u daljnjoj fazi izbor suziti na njih 19.

U konačnici će se devetnaestero najboljih boriti za prolazak dalje solo izvedbama, a žiri će se odlučiti za njih 12 – onih koji će se u emisijama uživo boriti za titulu ‘Superstara’, ali i nagradu od 50 tisuća eura.