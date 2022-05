FERLIN O BIVŠOJ DJEVOJCI BARBARI: ‘Osim što fantastično izgleda, jednu stvar još više kod nje cijenim…’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Osim što je dio prvog ‘muškog para’ u HRT-ovu showu ‘Zvijezde pjevaju’, voditelj Robert Ferlin od ostalih se natjecatelja desete sezone izdvaja po još jednoj ‘posebnosti’ – svojedobno je hodao s voditeljicom emisije Barbarom Kolar.

Nakon nekoliko duhovitih (?) komentara u emisijama, Ferlin je ponešto o njihovu današnjem odnosu ispričao u intervjuu za Story.hr. Nakon što je novinarka zaključila da ‘Barbara nikad nije bolje izgledala’, Ferlin se složio.

‘To već godinama tvrdim. Barbaru ne mogu više nahvaliti. Bio sam s njom godinama, nije li to dovoljna hvala? Zezam se, naravno. Osim što fantastično izgleda, još više kod nje cijenim to što je najbolja voditeljica u Hrvata. Ima savršenu dikciju, zvonki glas. Andrej Baša jednom je prilikom rekao da je nevjerojatno koliko joj se svako slovo razumije. A toga nema. I ja sam radijski voditelj i znam da nisam tako čist’, izjavio je Ferlin za Story.hr.

Govoreći o zafrkanciji na pozornici, Ferlin je priznao: “Dugo se nismo sreli do prve emisije, pozdravili smo se i sve je bilo okej. Da bi drugi dan na nekom portalu počela priča što je ona njemu rekla, kako je to izgledalo itd. Mariju se to svidjelo, pa je u jednoj emisiji provalio: ‘Probala si Ferlina, sad probaj albina’. (…) I bolje je da su ljudi u zdravim odnosima nego neke svađe, zamjeranja, tučnjave”.

‘Možda ljudi to žele vidjeti?’

Za sve one koji su zaključili da se između njega i Barbare ponovno rađa romansa, Ferlin poručuje: ‘Moram ih razočarati. Sad su popularni Jennifer Lopez i Ben Affleck, eto ih zajedno opet nakon 20 godina, možda ljudi to žele vidjeti? Ali nema ništa između nas’.

Inače, Ferlin je u finale desete sezone ušao sa svojim mentorom Marijom Lipovšekom Battifiacom. U novom intervjuu prokomentirao je i činjenicu da mnogi HRT-u zamjeraju što u projekt nije uključio veće zvijezde.

“Sjećam se da je prva sezona ‘Zvijezde pjevaju’ bila zabavna, poslije je to kao malo palo. A ovo je 10. sezona, emisija ima zvjezdani prefiks, pitaš se kakve su to zvijezde u zemlji koja ne broji ni četiri milijuna ljudi. Nebitno kakve su zvijezde, važno je da te zabave, što se mi i trudimo”, rekao je Ferlin.