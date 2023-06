Fatalna zvijezda ‘Baywatcha’ danas prodaje sladoled: ‘Smatraju me glupačom, to nikad nisam bila’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Nekoć smo je mogli viđati na plaži u kultnom crvenom kupaćem kostimu – no ovih dana glumica Nicole Eggert (51) snimljena je kako uređuje svoj vrt, odjevena u ležernu kombinaciju trenirke, tenisica i pamučne majice.

Danas je zaokupljena svojim podcastom ‘Perfectly Twisted’ gdje se sa gostima prisjeća vrhunca slave, odrastanja u Hollywoodu, ali i trenutnog života “mame iz predgrađa”. U epizodama je jasno kako je Nicole vidno smršavjela, no izgleda zdravo i sretno.



Inače se proslavila ulogama u nekolicini serija iz 1980-ih i početka 1990-ih, no od tada je prošla teška vremena. Prema pisanjima raznih medija svojedobno je bila prisiljena proglasiti bankrot radi velikih dugova.

Posljednjih godina rijeko dobiva uloge, a većina njezinih pojavljivanja na televiziji su ona u raznim reality emisijama. Uspjela se izvući iz financijskih poteškoća, a da se ne predaje pokazala je 2014. godine kada je počela raditi jedan zaista neobičan posao – prodavati sladoled iz kamiona.

U intervjuima je nekoliko puta isticala kako nije bilo lako paziti na figuru za vrijeme snimanja ‘Baywatcha’, te da je to čak bila jedna od odredbi ugovora. “Bila je to klauzula u ugovoru koja kaže da ne smijete ni dobiti ni izgubiti dva i pol kilograma tijekom snimanja. Moja težina nije varirala. Nisam ni vježbala,” ispričala je 2015. godine u Oprah Showu.









“Samu sebe nisam doživljavala kao seks simbol. Više me mučilo to što su me zvali kurvom, jer to nikad nisam bila. I što me smatraju glupačom,” zaključila je tada.