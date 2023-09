Fatalna Rezeda je zaslužna za Pernarovu političku karijeru: Rekla mu je samo jednu stvar i slomila srce

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Ljubavni život Ivana Pernara poprilično je isprepleten njegovom političkom karijerom. Iza sebe ima brak sa stomatologinjom Viktorijom Migalić, s kojom je prije četiri godine dobio sina Nou, a starijeg sina Mathisa Ivana Alexisa dobio je s Njemicom Friederike prije 18 godina kada mu je bilo svega 19 godina. Mathis danas živi s majkom u Njemačkoj.

Pernaru je Ruskinja slomila srce

No, osim Friederike i Viktorije, Ivan Pernar je ljubio i fatalnu Ruskinju, koju je upoznao tijekom ljetovanja u Cavtatu, gdje njegova majka ima kuću. Pernaru je Ruskinja slomila srce, no svojevremeno je otkrio kako je upravo zbog nje kasnije ušao u politiku, a u konačnici i došao do svoje bivše žene Viktorije.

Ljetna romansa

“Mnogi su me pitali kako je počela priča Živog zida i osjećao sam na neki način potrebu ispričati njene početke jer počeci su u biti zanimljiviji nego ovo što sada vidite.

Sve je počelo na jednom neobičnom mjestu, u Cavtatu, bilo je to ljeto 2010. godine. Tada sam bio na moru, mama ima tamo kuću i bio sam hvatao Wi-Fi signal kraj nekog susjeda jer sam se na njegovu mrežu mogao spojiti. Pored mene je prolazila jedna djevojka, Ruskinja, Rezeda Aminula, i ona me pitala gdje se nalazi nešto.

Ja sam bio na svojem netbooku i pogledao sam u nju i vidio prekrasnu djevojku. Rekao sam joj da ću je odvesti i tako sam ušao ja u priču s njom. ‘Čuj, glupo ti je samo gledati objekte, hajdemo mi na more’ i završili smo na plaži hotela Croatia. Zapravo, vidim ja da je ženska prva liga, baš vrh vrhova, kako se kaže. Ona je spavala u Dubrovniku, u nekom apartmanu, ponudio sam joj da spava u našoj prekrasnoj kući u Cavtatu i ona je pristala”, ispričao je u videu na Facebooku koji je kasnije uklonio.

Jedna slomila zub, druga popravila i postala žena

Dodao je kako je fatalna Ruskinja ostala u Cavtatu 10 dana, a kada je došlo vrijeme da se vrati u Rusiju, Pernar je želio da ostane s njim. Ono što mu je odgovorila, nije mu bilo lako čuti, ali je u njemu pobudila želju da sam nešto promijeni.

‘Tih deset dana su bili jedni od najljepših dana u mojem životu. Kad sam je vodio na izvor poviše Oboda, sela poviše Cavtata, ona je tak’ slatka bila, ja vam to ne mogu opisati. Mi smo se tako ljubili da se meni otkrhnuo prednji zub, prednja jedinica. Kasnije će mi jedan drugi zubar popraviti, ali će se jedinica ponovno otkrhnuti i ironijom sudbine popravit će mi ju zubarica Viktoria Migalić, djevojka koja će mi postati žena.

Jedna djevojka mi je slomila zub, a druga djevojka, s kojom ću ostati do kraja života, će mi taj zub popraviti. Meni se ta Ruskinja jako svidjela, pitao sam ju zašto se vraća u Rusiju i zašto ne bi došla ovdje. Ona je meni rekla: ‘Ivane, sve je to super, lijepo je sve to, ali ti nemaš novaca.’ Pogledao sam u nju i rekao kako imamo lijepu kuću na moru, imamo gdje za biti u Zagrebu, čak sam tada radio, a ona veli meni: ‘Ivane, sve je to ništa.’ To je jedan problem, što je kod dijela Ruskinja izražen materijalizam’, rekao je.









Novca – nema

‘Meni odmah radi mozak, radi glava i razmišljam imam li puno novaca. U biti ga nemam. Tada sam se, 2010. godine, pitao jesam li ja kriv za to ili je sustav takav da su općenito građani, odnosno narod, bez novaca. I došao sam do zaključka da su ljudi u Hrvatskoj općenito bez novaca. I tada je krenula moja potraga za uzrokom kunske besparice”, otkrio je, između ostalog, i dodao kako je ta potraga dovela do politike.