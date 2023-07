Fatalna ‘mama igrača Bijelih’ zavodi novom objavom, fanovi lude: ‘Gospode, ne mogu vjerovati…’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Bivša Miss Universe Hrvatske i fitness trenerica, Renata Lovrinčević Buljan, više od dva desetljeća nakon osvajanja prestižne titule i dalje mami uzdahe svojom pojavom. Svojom posljednjom objavom na društvenim mrežama ponovno je zaludila obožavatelje te ‘zapalila’ mreže.

Na svojem Instagram profilu Renata je objavila fotografiju i snimku na kojima pozira u minijaturnom crnom bikiniju. Oko njenog isklesanog tijela držale su ga vezice, a time je istaknula i svoju preplanulu put.



Renata je na snimci prvo zavodljivo pozirala ispred kamenog zida, a zatim je potrčala uza stepenice pokazujući svoju savršenu formu. Ovoj 47-godišnjoj bivšoj misici na tijelu bi pozavidjeli mnogi, te se ni iz čega ne bi moglo zaključiti da će uskoro zakoračiti u peto desetljeće života.

Komentari su bili preplavljeni komplimentima na račun njena zavidnog izgleda. “Baš si prekrasna”, “Najljepša žena na svijetu”, “Goriš Renata”, “Gospode”, “Top si, ljepoto”, “Gledam ponovno i ne mogu vjerovati”, “Imaš guzu za medalju”, pisali su joj oduševljeni fanovi.









Podsjetimo, nedavno je također objavila snimku kojom je mamila uzdahe. Na njoj je u atraktivnom ružičastom bikiniju prvo skakala u more, a zatim se zavodljivo izvijala na drvenom moliću. Sudeći po viđenom te po nebrojenim reakcijama njenih pratitelja, Renata bi bez problema laskavu titulu misice mogla ponijeti i sa 47 godina.

Činjenica da je majka vratara juniorske momčadi Hajduka, Borne Buljana, u medijima joj je donijela nadimak ‘seksi mama igrača Bijelih’. No ona sama kaže kako ni njoj ni obitelji to ne smeta. “Pa neka se piše, ima se što i pisati. To je mater koja radi, to je dijete koje trenira,” izjavila je za domaće medije.