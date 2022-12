FATALNA DOLORES SE VRAĆA! Bila je muza Đorđu Novkoviću, a sada je od Vuce napravila krčmara: ‘I ja jednom proživjela takvo ljubavno iskustvo’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Jedna od najvećih zvijezda devedesetih godina odlučila se vratiti nakon dvadeset godina stanke. Višnja Vranešić, poznatija kao Dolores, odlučila se vratiti žanru koji ju je proslavio, nakon dugo izbivanja i posvećenosti svojoj obitelji. Svi je pamte kao atraktivnu crnokosu ljepoticu, a sada u nešto drukčijem izdanju priprema svoj veliki povratak.

Kantautorica se vratila pjesmom “Sreća nije vrijedna tuge“, pričom o romansi koja završava nesretno zbog muškarčevih nevjera, a ostavljena žena s dozom veselja prihvaća novi život, još ljepša nego prije.

“Pjesma zapravo i nije tako vesela kao što zvuči. Poletna je, a govori o situaciji koju nitko ne priželjkuje. Kao što se, čitajući horoskop, možemo pronaći u svakome znaku, isto je s pjesmama, svatko može pronaći poveznicu s nekom opjevanom emocijom”, kaže Dolores, koja je i sama proživjela ljubavno iskustvo koje je opjevala. Da bi pjesma bila potpuna, mora imati svoj prikladan videospot, a u realizaciji joj je pomogao prijatelj Siniša Vuco.





“Iako smo se 90-ih sretali, odradili zajedno neke koncerte i veliku turneju po Australiji, dugo se godina poslije nismo vidjeli. Kad je čuo da se vraćam glazbi, obnovili smo kontakt, izmijenili iskustva i dogovorili suradnju na idućoj pjesmi. Drago mi je da je na snimanju spota odlično odradio glumačku ulogu”, ponosno je kazala, naglasivši kako Vuco za nikoga drugoga ne bi sjeo za šank i glumio krčmara.

Osvrnula se Dolores i na legendarnog Đorđa Novkovića, koji je više puta isticao kako mu je ona muza. “Doista sam počašćena što je moj tadašnji mentor Đorđe u mene polagao velike nade. Daleko od toga da sam bila njegov najveći uspjeh, no napravili smo doista nekoliko hitova koji se i danas pjevaju”, kazala je i dodala kako je bila iznimno sretna i ponosna kad je napisao za nju pjesmu “Dobro jutro, Dalmacijo”.

Njezina izvrsna izvedba mnoge je zavarala da je rođena Dalmatinka, no ona je Zagorka i, kako kaže, domoljub dušom i tijelom. Tijekom karijere objavila je šest studijskih albuma, a uz to uspjela je steći i dvije diplome. Danas, osim što se vraća glazbi, uživa u kuhanju, a sa sinom je otvorila i restoran u Zagrebu. “Moja je uloga u tome da budem podrška sinu i prenesem tajne iz vlastite kuhinje, a biznis neka razvija spretan i mladi ‘chef’ tako dugo dok mu to bude činilo zadovoljstvo”, rekla je Dolores najavivši novu “plovidbu glazbenima morima”, s nadom da će se “naći i poneka ženska nova dušica” u njezinim pjesmama.