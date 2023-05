‘FAŠISTKINJA, OVIME SI JE SAHRANILA MRTVU KARIJERU!’ Žestok istup Jelene Karleuše razbijesnio Srbe: ‘Mrš! Nećete preko leševa naše djece’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Dan nakon skupa “Srbija nade“, koji je organizirala Srpska napredna stranka (SNS) Aleksandra Vučića, na svom Instagram profilu podužom objavom oglasila se popularna srpska folk pjevačica Jelena Karleuša, koja je koračala u koloni prema Skupštini u društvu tamošnjeg ministra graditeljstva Gorana Vesića.

“Srbija ujedinjena protiv nasilja i podjele. To je jedina slika koju mi moramo slati u svijet. Razumijete?! Jedina! Boli me k…. ko je pozicija ko je opozicija! U tragediji koja nas je zadesila podjela ne smije postojati”, oštro je započela Karleuša objašnjavajući zašto nije podržala opoziciju i njihov protest koji je brojio tisuće i tisuće prosvjednika.

“Ja koja sam ih uvijek podržavala? Evo, objasnit ću. Ja sam desetljećima bila jedina pjevačica koja je javno podržavala opoziciju, koja se borila za ljudska prava, protiv ratova, podjela, za Prajd itd.! Jedina! Nitko nije smio pisnuti jer su svi bili i ostali p….. Razumijete?! Pa svi to odlično znate. Zašto sam se okrenula protiv? Zato što su usred muke koja nas je zadesila iskoristili narod kako bi izgledalo da imaju podršku iako na izborima nisu nešto popularni u narodu, zato što na kvarno koriste tragediju da svađaju i dijele ljude i zato nam se smije cijeli svijet. Ako hoćete rušiti Vučića izaberite neki drugi povod. Ne leševe naše djece – to mi se gadi. Pozovite narod na izbore i pobijedite ako vas narod hoće! A svi znamo realnost i da se opozicija ne može sastaviti ni između sebe, dosta foliranja bre! A da ne spominjem da ste organizirali hordu lažnih profila s 0 svega i botova, da me linčuju, da mi napadaju djecu, sve u toj vašoj borbi protiv nasilja. Meni reći da sam se prodala? Meni koja 30 godina pokazujem muda i petlju dok svi mnjau mnjau? Mrš! Evo ja vama kažem da ste uvek bili p…. i nesposobne budale. A najveća greška vam je bila što ste od mene napravili neprijatelja. To već shvaćate. I ne obmanjujte i ne zaluđujte ovaj narod kada kao država imamo puno problema. Zar smo sami sebi najgori neprijatelji? Braćo Srbi, prije ili kasnije – uvijek smo došli na moje, nažalost, rijetko griješim. Odj… sve i gledajte samo sebe! Za ideale vam nitko neće reći ni hvala kao što meni nikada nisu rekli, a bila sam im najveći vjetar u leđa. Hvala i točka.





P. S. (Da, šetam pored Vesića, da, slušam njegove savjete. Ako je mogao da savjetuje Đinđića, ako ga cijeni Vučić, ja samo mogu puno naučiti. I ako je ovo horda kako kažu, ja sam lider horde. Mi sendviče ne jedemo)”.

Nakon te objave, Twitterom se proširila još jedna njena objava, koja je razbjesnila mnoge, a reagirao je i Institut za europske poslove u Srbiji.

“Izražavamo snažno negodovanje prema nedopustivom prebrojavanju krvnih zrnaca i neetičkom propitivanju o etničkom porijeklu Marinike Tepić, koje besramno sprovodi estradna pjevačica Jelena Karleuša”, poručili su s Institua putem Twittera.

Naime, Karleuša je potpredsjednicu srpske oporbene stranke Stranke slobode i pravde, Mariniku Tepić, tražila da se objasni kako se izjašnjava, kao Srpkinja ili Rumunjka.

Marinika je u pripadnica nacionalne manjine, Rumunjka iz Vojvodine. Udana je za Milana Tepića, nekadašnjeg člana Demokratske stranke Srbije s kojim zajedno s djecom živi u Novom Sadu. Ona je 27. lipnja 2016. godine, zajedno sa Sulejmanom Ugljaninom, Čedomirom Jovanovićem, Žarkom Koraćem, Natašom Mićić, Nenadom Čankom i ostalim poslanicima SDA Sandžaka, LDP i LSV, uputila “prijedlog rezolucije o genocidu u Srebrenici”, koju je trebala usvojiti Narodna skupština Republike Srbije.

“Jelena Karleuša raspiruje nacionalnu mržnju targetirajući Marinku Tepić. Ipak su njeni duhovni korijeni utemeljeni u 90-tim godinama, to je narativ turbo folka, fašizam i bezobrazluk, brojanje krvnih zrnaca, fotošopirani nacionalizam, jednom riječju – krimi rad i prostakluk”, “Jelena Karleuša je ovom sramnom objavom sahranila svoju ionako mrtvu muzičku karijeru”, “Odvratna je nacionalizacija putovnica Srbije. Jelena Karleuša bi svakome tko nije “rođeni Srbin” zabranila da priča javno? Da se iseli? Gdje bi bio kraj Americi da nije talijanske, irske, indijske, kineske, pa i jugoslavenske emigracije? I oni svi kažu za sebe da su Amerikanci”, neki su od komentara na Twitter.