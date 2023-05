FASADER S RIJEČKE BAUŠTELE POKAZAO TRICEPS I ŠOKIRAO: ‘Da razjasnimo, ja prvi to smatram seljaklukom’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Antonio Milošević, 31-godišnjak iz Gerova, šira je javnost upoznala nakon što je proglašen Naj TikTok licem Zlatnog Studija.

Uoči samog proglašenja, mladi građevinski radnik poznat kao Tunafasader, koji je na društvenoj mreži postao popularan po javljanjima s riječke bauštele i šalama koje zbija sa svojim kolegom, 21-godišnjim Bornom Šokcem , dao je obećanje – ukoliko kipić dođe u njegove ruke, isti će tetovirati na sebi.

Kako je obećao, tako je i učinio. Tunafasader se pohvalio unikatnom tetovažom kipića hrvatske medijske nagrade. Kako već tri godine živi i radi u Rijeci kao fasader, uz tetovažu Zlatnog Studija tu su i gleter, špatula te ostali alat.





“Budući da već imam nekoliko tetovaža, rekao sam da ću, ako osvojim trofej, tetovirati Zlatni Studio na ruku. Ova mi nagrada jako puno znači. Ja sam običan radnik i nevjerojatno mi je da je netko poput mene postao medijska ličnost i dobio ovako važnu nagradu”, otkrio je poznati tiktoker.

”Da razjasnimo, ja prvi smatram tetoviranje ‘trofeja’ seljaklukom i pomanjkanjem inspiracije. Ipak sam se odlučio staviti svoj ‘trofej’ na ruku, da me čitav život podsjeća na to, da sam vrlo vjerojatno jedina osoba iz “običnog šljakerskog puka” koja je osvojila medijsku nagradu na ovim prostorima, a možda i šire. Biti u društvu nagrađenih novinara i novinarki, glumaca i glumica, televizijskih i radijskih voditelja i voditeljica, pjevača i pjevačica i drugih javnih osoba nije mala stvar. Osobito kad to postigneš s gleterom i špatulom u ruci. Ja jesam čvrsto na zemlji, a tako će i ostati, osim kad sam na skeli. Al’ da mi se život iz temelja promijenio, jest”, napisao je Tunafasader na društvenim mrežama uz fotografiju nove tetovaže.