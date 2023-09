Farmer iz ‘Ljubav je na selu’ prekrižio Ines, a ona poručila: ‘Sebi je donio životnu presudu’

Autor: I.D.

Ines Petrić iz Zagreba već je sada apsolutna rekorderka popularne emisije “Ljubav je na selu”. Njezinu prestižnu titulu dodatno će potvrditi u novoj, 16. sezoni koja kreće ovaj tjedan na RTL-u.

Ova atraktivna frizerka po sedmi put staje pred kamere kako bi pronašla svoju srodnu dušu. Tijekom jedne od prethodnih sezona, gledatelji su je vidjeli u konfliktnom odnosu s Hakijom Špagom, koji ju je ugostio na svojoj farmi u Konjicu.

‘Mene? Mene da zablokira?’

Iako su prvo bili u dobrim odnosima, kasnije su se posvađali i njihov odnos završio je u svađi. No, čini se da se situacija od tada promijenila.





“Novosti su da me Hakija blokirao na društvenim mrežama. Mene? Mene da zablokira? To znači da je sebi danas presudio životnu presudu”, poručila je Ines prije nekoliko godina.

Ovo se odnosi na farmera Hakiju Špagu, kod kojeg je Ines boravila na farmi u prošlim sezonama showa. Njihov odnos se nije razvio dalje od površinskih prijateljskih odnosa, a na završnoj ceremoniji izbijale su svađe i optužbe između njih i drugih sudionika emisije.

Naime, u videointervjuu za RTL.hr Ines je otkrila kako su se Hakija i ona ipak na kraju pomirili. Pomirba se dogodila nedavno.

‘Gledatelji to ne mogu shvatiti’

“Na početku smo bili super, a onda smo imali svađe. S Hakijom sam se pomirila prošle godine – molim da se taj podatak uvede u spis. Slučajno smo se sreli u Makarskoj i poravnali smo nesuglasice”, rekla je Ines koja se ranije osvrnula na svoj ponovni ulazak u show.









“Gledatelji to ne mogu shvatiti. Kada gledam emisiju u kojoj ne sudjelujem, onda mi je žao što nisam tamo. Emisija ‘Ljubav je na selu’ donijela mi je sve lijepe i dobre stvari u životu”, komentirala je prošle godine Petrić koju gledatelji showa itekako dobro znaju.

Od farme do farme

Gledatelji su prvi put upoznali ovu Zagrepčanku još 2015. godine, kada je pokušala osvojiti srce Gorana Špehara, koji je bio 13 godina mlađi od nje. Nakon toga je sudjelovala u nekoliko sezona emisije “Ljubav je na selu”.

Prvo je posjetila farmu Andre Bogunovića, zatim je bila kod Domagoja Škobića. U međunarodnoj sezoni, njezin odabranik bio je Australac Jack Vukoja.









U 12. sezoni, na svojoj farmi u Konjicu, ugostio ju je Hakija Špago. Posljednji put smo je vidjeli u 14. sezoni, gdje je boravila na farmi Krunoslava Pavlakovića. S njim je čak i putovala na romantično putovanje, ali nisu uspjeli podići svoj odnos na višu razinu.

Nakon što nitko od spomenutih farmera nije uspio osvojiti njezino srce, Ines je odlučila napisati još jedno ljubavno pismo. Jasne ciljeve si je postavila, a titula rekorderke, ističe, itekako joj je draga.

“Mene je ovaj show stvorio i na tome sam zahvalna. Bila bi apsolutna laž kad bih rekla da mi titula rekorderke ne laska, po tome se vidi moja upornost, moj čvrsti karakter – kad si odredim cilj, ništa me ne može spriječiti da ga ne ostvarim, nikada ne odustajem niti se predajem. To su ti kameni geni”, govori Ines i nastavlja: “Broj sedam mi je uvijek bio dobar broj, vjerujem da ću ući među tri djevojke koje idu na farmu i ako do toga dođem, ja ću već biti sretna tako da se nadam da ću uspjeti u svojim namjerama.”, rekla je Ines za RTL.

Ines za sebe kaže da je vesela, optimistična, iskrena i otvorena, ponekad tvrdoglava, obožava fitness, zdrav način života i modu, a kao jednu od svojih glavnih karakteristika ističe činjenicu da nikad ne ide ispod svojih kriterija. Kod muškaraca, kako kaže, prvo primijeti oči, posebno voli smeđe, a važna joj je obostrana energija, odnosno onaj prvi ‘klik’.

“Ako to osjetim, osobi odmah dam šansu. Vjerujem u sudbinu, prvi dojam i energiju. Ako toga nema, ništa me ne može nagovoriti da ikoga pustim blizu sebe, takva sam osoba”, ističe Ines.

U svom sedmom pojavljivanju u showu Ines obećava da će ostati vjerna sebi, no kako priznaje, sada je ipak malo ozbiljnija te se nada da će i farmer kojemu je pisala to primijetiti. Njezin pristup bit će – tih i ozbiljan. Obitelj i prijatelji je, ističe, podržavaju, a na negativne se komentare ne osvrće.