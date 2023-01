FANOVI U IŠČEKIVANJU: Uskoro ćemo čuti pjesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Kako je otkrio glavni urednik Dore Tomislav Štengl, danas ćemo moći premijerno čuti pjesme koje će se natjecati na ovogodišnjoj Dori. U radijskoj emisiji “Svijet diskografije” Zlatka Turkalja po prvi put ćemo moći pronaći svoje favorite među glazbenicima koji sanjaju najveću europsku pozornicu.

“12. siječnja ćemo kod Turkalja objaviti sve pjesme, a isti dan ćemo objaviti i sve spotove koje smo dobili od natjecatelja. Spotove ćemo objaviti YouTube Dora kanalu Dore”, otkrio je Štengl.

Iako se činilo dosad kako popularnost izbora pjesme za Eurosong opada, ovogodišnja je Dora jedna od iščekivanijih posljednjih godina, još otkako je objavljen popis izvođača. Reakcije su bile uglavnom negativne, s obzirom da su imena natjecatelja uglavnom nepoznata, a i sve je više pjesama na engleskome jeziku. Mnogi se pitaju što se dogodilo s nekoć glamuroznom, prestižnom manifestacijom.





Podsjetimo, Dora će se održati 11. veljače u opatijskoj sportskoj dvorani Marino Cvetković, a za nastup u Liverpoolu borit će se 18 izvođača:

Damir Kedžo – Angels and Demons

Meri Andraković – Bye Bye Blonde

Martha May – Distance

Tajana Belina – Dom

Đana – Free fallin’

Boris Štok – Grijeh

Maja Grgić – I still live

Patricia Gasparini – I will wait

Krešo i Kisele Kiše – Kme kme

Eni Jurišić – Kreni dalje

The Splitters – Lost and Found

Yogi – Love at first sight

Let 3 – Mama šč!

Detour – Master blaster

Hana Mašić – Nesreća

Harmonija Disonance – Nevera (Lei, lei)

Barbara Munjas – Putem snova

Top of the Pops ft. Mario 5reković – Putovanje