FANOVI SU LJUTI ‘HRVATSKA JE POKRADENA!’ Pljušte komentari na finale Eurosonga: ‘Zašto tako prljavo? Europa nema ukusa’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Let 3 je bio prava senzacija ovogodišnjeg Eurosonga u Liverpoolu, no nakon jučerašnjeg finala, mnogima je ostao gorak okus u ustima.

Njihova popularnost jednostavno se nije prelila na bodove pa je prema glasovima žirija Hrvatska završila na predzadnjem mjestu sa svega 11 bodova, a prema glasovima publike, koja im je dala 112 bodova, sveukupno su završili na 13. mjestu na ovogodišnjem Eurosongu, čija je pobjednica Šveđanka Loreen.

Mnogi komentatori na društvenim mrežama nisu skrivali razočaranje, neki idu toliko daleko da pišu – Hrvatska je pokradena.





“Švedska ima dobru pjesmu, Finska je bila zabavna, ali Hrvatska je bila nevjerojatna. Apsolutno su pokradeni!”, jedan je od komentara na Twitteru.

#Croatia is getting absolutely robbed. I mean Sweden is a good song, and Finland is fun, and Oz is up there. But Croatia was amazing. Boring. Boring voting from the Jury. #EUROVISION #Eurovision2023 #SBSEurovision — Geraldine Quinn (@geraldinequinn) May 13, 2023

“Zašto tako prljavo prema Hrvatskoj? Bili su odlični?”, “Europa nema ukusa”, “Zašto dovraga nitko ne glasuje za Hrvatsku?”, “Televoting mora spasiti Hrvatsku, ovo nije fer”, pišu ogorčeni fanovi.

Why is everyone doing #Croatia so dirty? They were bloody awesome #Eurovision2023





— Anna 🐀 (@Gatsbyspants) May 13, 2023

Televoting needs to save #Croatia this aint fair. At least top 10 deserved — Ivy⁷ ⟭⟬ 💜 (kinda ia) (@vminforlife99) May 13, 2023

“Vrijeme je da se odustane od glasovanja žirija, s obzirom da se bliži 50 godina ABBA-e, ne treba raketni znanstvenik da vam kaže da će Švedska pobijediti, druge su zemlje za koje sam mislio bile opljačkane u glasovanju žirija”, komentira jedan korisnik Twittera, aludirajući na 50. obljetnicu pobjede ABBA-e iduće godine.