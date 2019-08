Facebook u borbi protiv netolerancije i mržnje! Saznajte kakve nas promjene očekuju

Autor: Dnevno

Osim krađe i prodaje podataka, društvena mreža Facebook već dulje vrijeme ima problema s grupama koje promoviraju netoleranciju i mržnju. Stoga su osmislili novu metodu kako bi istima lakše ušli u trag.

Nova mjera se odnosi na promjenu u načinu funkcioniranja grupa na Facebooku. U planu je promjena imena grupa iz javnih, zatvorenih i tajnih u puno jasnije javne i privatne, s dodanom opcijom za privatne grupe koja privatne grupe može učiniti vidljivima ili nevidljivima svima koji nisu članovi. Time će veće ovlasti dobiti administratori grupa, ali i ostali korisnici koji će moći vidjeti sadržaj grupe prije ulaska u istu.

Promjena imena kategorija sama po sebi neće promijeniti stavove korisnika društvenih mreža ili spriječiti zlonamjerne objave, s obzirom da će administratori i dalje moći grupe učiniti tajnima. Zatvorene grupe koje blokiraju pristup svima osim članovima bit će označene kao “privatne vidljive grupe”. Tajne grupe koje je nemoguće pronaći putem pretrage i dalje će biti dostupne jedino putem pozivnice, a bit će označene kao privatne i skrivene grupe.

Dio je to Inicijative za sigurnije zajednice (Safe Communities Initiative) koja je bila pokrenuta prije dvije godine u nastojanju nadgledanja i prepoznavanja nepoželjnog sadržaja na Facebook grupama. Objava stiže u jeku nedavnih otkrića vezanih uz tajne grupe koje služe kao okupljališta rasista.

U Facebooku tvrde kako će društvena mreža koristiti umjetnu inteligenciju i strojno učenje kako bi “proaktivno otkrila nepoželjni sadržaj čak prije nego što ga itko prijavi – ponekad i prije nego što ga itko vidi”. Označeni sadržaj će nakon umjetne inteligencije pregledati ljudi koji će provjeriti krši li on zbilja pravila Facebooka. Što god Facebook napravio, on bi to morao napraviti uskoro obzirom da velik broj grupa koje potiču mržnju i nasilje i dalje operiraju ispod njegovog radara, navodi The Verge, a prenosi Tportal.