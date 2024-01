Fabijan Pavao Medvešek u stvarnom životu dobio zlatni gumb: ‘Sretan sam i ponosan’

Glumac Fabijan Pavao Medvešek ovih dana radi punom parom, a na poslovnom putu doživljava i pravi procvat. Naime, nominiran je za medijsku nagradu Zlatni studio – i to s dva projekta: Supetalent i Kumovi.

”Jako sam ponosan i sretan ali na neki način Nova TV je zaista sa svojim programom na toj razini i oni zaslužuju stvari koje nama osiguraju na snimanju, način na koji rade taj program, tj. Supertalent i kako rade serije to je sve na neki način provjerena najbolja ekipa. Tako da čestitam i televiziji i svojoj ekipi oko sebe i nama jer ono što mi radimo kao naš posao je vrhunska stvar i to se prepoznaje i time sam zaista zadovoljan”, govori Fabijan koji je i u stvarnom životu dobio zlatni gumb.

”Toliko je nagrađujuće da se osjećaš kao da si odabran tako da na neki način, ja jesam dobio zlatni gumb s time što sam dobio svog sina”, rekao je te dodao kako nova uloga sa sobom nosi i nove izazove: ”Moramo priznat da smo u nekoj sretnoj situaciji budući da on zaspi oko 8, 9 navečer i spava nekad do 5 ujutro što je solidno ali to nikad nije fiksno i ne smije se čovjek naviknut jer se to stalno mijenja. A i moram priznat moja supruga to hendla, dijelimo stvari ali mama je mama, ona je 300% uvijek fokusirana njega i stvarno radi ne za dvoje nego za šestero”, iskreno je rekao za In magazin.

Mijenja pelene k’o od šale

Priznao je i da je postao naviknut na mijenjanje pelena.

”Brzo, mogu brzo, pa navikneš se kad ih promijeniš ne znam koliko dnevno navikneš se i postane ti čak već zabavan dio jutra, popodneva i večeri osim što je on sad postao toliko jak da ga je već teško uhvatit da ga se presvuče ali to je isto prezabavno i presmiješno”, govori glumac kojeg je sin nedavno gledao na prvoj predstavi.

”Bio je na svojoj prvoj predstavi prije par dana što mi je nevjerojatno, nažalost ja zbog probe nisam mogao biti s njim. Ali je nekako ta ideja da on dođe na mjesto gdje ja radim i da vidi kako to izgleda, svi ti hodnici to me toliko veseli jer se sjećam kad je mene moj tata doveo u kazalište kolko je meni to bilo bitno u životu da sam na kraju završio u kazalištu”, priča Fabijan.