Evo tko se to ‘udvarao’ Danijeli Dvornik, stigla i poruka: ‘Čovjek se zbog mene razveo’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Blogerica i influencerica Danijela Dvornik (56) na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz svojeg života. U posljednje vrijeme u fokusu objava bila je njena kćer Ella sa unukama Balie i Lumi, no nova objava bila je nešto sasvim drugačije.

Putem svoje Instagram priče Danijela je podijelila screenshot poruke koju je dobila od ‘udvarača’. Netko joj je, naime, poslao poruku sa lažnog profila slavnog glumca Kevina Costnera, a Danijela je to morala podijeliti sa fanovima.

U poruci je pisalo samo “Bok”, a Danijelu je cijela situacija nasmijala. “Evo čovjek se rastavio zbog mene ali nitko nije znao. Otvorio je IG samo da mi se javi! Ćao Kevine,” napisala je influencerica uz screenshot poruke.





Cijela situacija je time smješnija što je osoba koja se pretvarala da je Costner glumčevo ime krivo napisala. Naime, pisalo je ‘Kevine’ umjesto ‘Kevin’. Nesumnjivo je i Danijela to primijetila, što ju je vjerojatno dodatno nasmijalo.

Nedavno je influencerica otvoreno odgovarala na pitanja pratitelja, koje je zanimalo zašto u njenom životu nema novog muškarca. “Ne znam kako to tražiti muškarca? Trebam li ići po društvenim mrežama ili da šećem po rivi, gledam frajere i ulijećem? Jednostavno nisam taj tip. Meni muškarac mora biti šarmantan, mora mi se dogoditi,” priznala je.

Otkrila je također i kakav tip muškarca ju privlači. “On mora biti duhovit, pretpostavljam da mora biti i kreativan jer ja volim takve tipove, volim one koji rade nešto s rukama. Ruke su mi jako važne kod muškarca. Ako su njegovane, ako su lijepe, glatke… To je nešto što me može zavesti,” iskrena je Danijela.