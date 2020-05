EVO ŠTO JE ŽIVOT! Princu je dosta princeze i novog života! Meghan bi mogla ostati sama u Americi

Autor: Dnevno

Otkako su početkom ove godine objavili kako napuštaju kraljevski dvor i odlaze u Ameriku gdje će započeti novi život, Meghan Markle i princ Harry ne prestaju puniti medijske stupce. Nakon pisanja o sukobima s ostatkom obitelji te teškoj financijskoj situaciji u kojoj se trenutno nalaze, magazin New Idea sada navodi kako je 35-godišnjem princu dosta novog života te se planira vratiti u Englesku dok će tri godine stariju suprugu i uskoro jednogodišnjeg sinčića Archieja, ostaviti u Americi, javlja Story.hr.

Naime, izvor blizak obitelji, za spomenuti je medij otkrio kako princ žali zbog svoje odluke. “Kad bi se mogao vratiti nazad i promijeniti odluku da napusti obitelj i Englesku, učinio bi to iste sekunde. Puno razmišlja o svojoj odluci i svjestan je da, ako stvari ne uspiju s Meghan u Americi, mora imati rezervni plan za povratak u obitelj”, ispričao je izvor te dodao kako ga je na ovo razmišljanje dodatno potaknula situacija s koronavirusom koji je pogodio i članove njegove obitelji.

Također, magazin New Idea navodi i kako je Harry već riješio i privremeni smještaj u Engleskoj, u brdovitom Cotswoldsu, gdje bi trebao živjeti nakon što ostavi suprugu i sina u Americi te se vrati u rodnu državu. Međutim, službene potvrde za ove navode još uvijek nema, a s obzirom na to da je kraljevski par svojim novim stilom života do sada već nekoliko puta potaknuo lažne glasine, i ovu posljednju vijest treba uzeti sa zadrškom, objašnjava Gossip Cop.