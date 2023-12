Evo što Ella Dvornik radi nakon ročišta, detalj upada u oko: ‘Kolektivno vraćanje na postavke’

Autor: I.D.

Dolazak Elle Dvornik i Charlesa Pearcea na drugo ročište na Općinskom sudu u Puli nije mogao proći nezapaženo. Oboje su se pojavili u društvu svojih odvjetnika, a za tu je prigodu Ella igrala na kartu poslovne elegancije te se odlučila za opciju koja je uvijek in – odijelo, i to u crvenoj boji, nijansi koja plijeni poglede. Podsjetimo, par se vjenčao u Las Vegasu 2019. godine, a Ella je pritom nosila dizajnersku vjenčanicu rađenu po mjeri s potpisom Juraja Zigmana.

Ponosni su roditelji dviju djevojčica, Balie Dee i Lumi Wren, a da se razvode, Ella je potvrdila u kolovozu ove godine, nakon višemjesečnih šuškanja. Naime, nakon ročišta, Ella je podijelila zanimljiv video na Instagramu – i to kako pere kosu u tušu. “Pozdrav ljudi, Zima idealan trenutak za obnavljanje kose od sunca i pržionice, a koliko primjećujem sve više vas se odlučuje za malo kraću kosu – što mi je divno, ja sam u ovom videu odlučila vam predstaviti i novu liniju proizvoda koji će nadam se biti i vama odličan “kolega” na vašem putovanju do obnove. Sviđa mi se ovo kolektivno vraćanje na tvorničke postavke! Pa sretno svima koji pokušavaju vratiti zdravu prirodnu kosu i volumen”, napisala je Ella.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)

Otkrila neobičnu tetovažu

Dok se Ella tuširala u videu, nismo mogli ne zapaziti tetovažu zvanu Horusovo oko ili Wedjat. To je drevni egipatski simbol koji predstavlja zaštitu, žrtvu, iscjeljenje, regeneraciju i kraljevsku moć. Također se koristi za zaštitu i živih i mrtvih od zlih sila. Ella je tu tetovažu oka tetovirala ispod vrata.









Inače, prema egipatskoj mitologiji riječ je o oku sokola iz kojeg izlaze dvije suze, od kojih jedna klizi okomito, a druga u obliku poluelipse. Suze koje izlaze iz Raova oka su ljudske duše.









Naime, Ella je nedavno još jednom iznenadila hrvatsku javnost, priznanjem da nije završila srednju školu. Na održanoj konferenciji Beep Up influencerica je ispričala kako nikada nije završila srednju školu. Ella je pohađala Umjetničku školu u Zagrebu koju je odlučila napustiti kako bi snimala seriju “Rođaci” koja na kraju nikada nije zaživjela na ekranima.

“Sve vrijeme me kopkalo to što nikad nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osjećala da imam neku ambiciju koju moram ispuniti. Znala sam da neću ići na faks ni ništa”, ispričala je Ella koja je srednju školu napustila u drugom razredu. Dodala je kako je naučila brojne lekcije o životu i bez srednje škole.

‘Na kraju sam došla do ovog i drago mi je’

“Koliko god ljudi mislili da je to greška, mislim da sam stvarno naučila puno o životu time što sam na neki način morala naći nešto u čemu sam dobra bez nekakvog znanja, hajmo reći. Sve vrijeme sam nalazila to nešto što bi me ispunilo i na kraju sam došla do ovog i drago mi je, iskreno”, poručila je Ella.

Treći razred trebala je nastaviti u Centru za dopisno obrazovanje, a roditelji Danijela i Dino tada su je podržali kada je odlučila napustiti školu kako bi snimala seriju. Ali njezin djed Boris Dvornik, naš poznati glumac koji je preminuo 2008. godine, nije bio oduševljen idejom da Ella napusti školu.