Estradni menadžer iznio dosad nepoznati detalj o Bregoviću: ‘Davao sam mu 30 injekcija’

Autor: B.G.

Čuveni estradni menadžer Radomir Raka Marić surađivao je s mnogim pjevačima, kao i s Goranom Bregovićem. On je jednom prilikom otkrio nepoznate detalje iz života glazbenika. Naime, Raka je ispričao da je Bregoviću davao injekcije svakog dana nakon što je doživio nezgodu kada je pao s motora.

“Moj odnos s njim je sada takav da ga nisam čuo od kolovoza. Ljetos sam mu davao injekcije s obzirom na to da sam bio vojni tehničar. Cijelo ljeto sam mu davao. Dao sam mu 20-30 injekcija, svaki dan sam išao. Kada je pao iz motora, to je bilo listopad, Goranu su ugradili metalno rame i šipku ima. On uopće nema dio ramena”, rekao je Marić.

Menadžer je otkrio da je Brega i s nesnosnim bolovima radio te se ponio kao pravi profesionalac: “Goran kad dođe na aerodrom pišti na skeneru pa strahujem da će ga uhititi, da ne pomisle da je terorista. Samo metal ima u ramenu. Svaki dan sam išao kod njega. Bez ruke je išao svirati, nema šanse da bi taj propustio tezgu jednu, nema tih para, to je zakazalo njemu sve unaprijed. Išao je na svirke, a trpio je nesnosne bolove, nije mogao spavati koliko ga je boljelo rame, a imao je zakazane, potpisane ugovore”, ispričao je Marić.

Nedavno isplivala stara snimka u kojoj pjeva narodnjak

Podsjetimo, nedavno je na društvenoj mreži Tik-Tok osvanula snimka stara nekoliko godina, na kojoj Goran Bregović izvodi dobro poznati hit Sandre Afrike.

Iako zvuči nemoguće, Brega je uspio da uz gitaru interpretira veliki hit zgodne pjevačice. Naime, prije nekoliko godina, gostujući u emisiji “AmiG show”, Brega je uz gitaru zasvirao i zapjevao pjesmu “Netko će mi noćas napraviti sina”.









Kako je istaknuo, ta pjesma Sandre Afrike je, po njegovom mišljenju, baš dobra. Voditelj Ognjen Amidžić oduševljeno se pridružio Bregi u izvođenju hita, a nakon emisije je snimku podijelila i pjevačica.