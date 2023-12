Estradni menadžer garantira da Thompson nema gdje pjevati u Hrvatskoj: ‘Predlažem ovo’

Autor: I.D.

Jedan od najiskusnijih estradnih menadžera Ivica Bubalo na svom Facebook profilu podijelio je interesantan status, koji se tiče Marka Perkovića Thompsona i Gibonnija. Kako je menadžer otkrio, razgovarao je sa svojim bliskim prijateljem o stanju glazbene scene te je zaključio da bi ova dva pjevača zajedno skupila više od milijun ljudi na svom koncertu, čime je Bubalo natuknuo da im nema ravnih što se tiče hrvatske glazbene scene.

“Ja tako mislim, ja to znam. Koju lokaciju imamo da primi svu njihovu publiku, kad bi njih dvojica nastupala zajedno? Na kraju sam se sjetio… Nema ni jedne lokacije koja bi bila dovoljna pa predlažem da isušimo more od Splita do Brača. Može stati oko milijun ljudi”, zaključio je menadžer. U komentarima se odmah javila publika koja bi bez razmišljanja otišla na taj koncert.

‘Dovest ih na Poljud’

“Evo me prvoga za ulaznicu, a doveo bih još stotinu”, “A koja bi to medijska antipropaganda bila”, “Dovest ih na Poljud”, “Mjesta za oboje ima, a to je sportski aerodrom u Sinju”, “Trebaš pozvati da se pridruži i kum Mate Bulić“, “Još da John Lennon uskrsne!”, “Ako misliš da su tako dobro slušani i popularni eto neka napune oba zajedno šest Arena pa možda i više broj pet je već tu”, pisali su mnogi Bubalu ispod ove objave.

Treba se prisjetiti da je prije 20 godina održan koncert Marka Perkovića Thompsona na punom Poljudu. Bilo je to vrijeme kada je u Hrvatskoj ‘kuhalo’ zbog zahtjeva Haškog suda, pa su jedina dva prazna mjesta na koncertu bila rezervirana za generale Mirka Norca i Antu Gotovinu.









‘Kad je izašao album E, moj narode, kupio sam ga’

Nakon što je godinu i pol ranije prosvjed za Mirka Norca napunio Rivu, koncert koji je privukao rekordan broj ljudi na Poljud neki su stavljali u isti kontekst, pa se spominjalo rušenje Račanove Vlade, umiješanost tajnih službi i slično. Ivica Bubalo, organizator tog događaja davnih dana je za Dalmatinski portal odlučio otkriti cijelu istinu o tom koncertu.

“U proteklih 20 godina mnogo puta bio sam pitan kako je tekla organizacija koncerta na Poljudu i kakva je bila pozadina. Nikad mi se nije dalo o tome pričati, ali povodom 20. godišnjice, odlučio sam to ispričati. Kad je izašao album ‘E, moj narode’ početkom 2002., kupio sam ga i prvi dan preslušao 5-6 puta. Podsjetio me na album Beatlesa iz 1967. ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ koji me na isti način fascinirao. I jedan i drugi imali su skoro sve pjesme hitove, a pokazalo se točnim da je 5-6 pjesama postalo evergreen (‘Iza devet sela’, ‘E, moj narode’, ‘Neću izdat ja’, ‘Moj Ivane’, ‘Stari se’…)”, započeo je tada Bubalo.

“I sljedećih mjeseci sve se pokazalo upravo tako. Pratio sam kako Marko prolazi na koncertima i bilo mi je kristalno jasno – samo Poljud dolazi u obzir! Nazvao sam Marka i izložio mu moj plan. Malo se nećkao i došli do konstatacije da on tada nije bio financijski sposoban ući u troškove koncerta, a na moje pitanje kako ćemo ako koncert bude u plusu podijeliti novac, odgovorio je: ‘Kako god ti hoćeš, pa da mi i ne daš ništa’. Na sljedećem sastanku predložio sam mu da idemo na način ako bude plus da dijelimo po pola. Odgovorio je da je to super korektno i dali smo ruke”, otkrio je tada između ostaloga Bubalo.