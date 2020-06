Estetski kirurzi uvjereni da je Meghan operacijom ‘ispeglala’ nos, vilicu i jagodične kosti

Autor: dnevno

Otkako se u svibnju 2018. vjenčala za princa Harryja (35), krenula je masovna potražnja za izgledom poput Meghan Markle (38), sada već bivše vojvotkinje od Sussexa jer su ona i suprug odstupili od kraljevskih dužnosti. To dakako nisu samo prazni navodi već ih potvrđuju brojni estetski kirurzi diljem svijeta.

“Meghan ima gotovo savršeno oblikovan nos. Pravilno su joj smještene oči i njena brada u obliku slova V je klasično lijepa. Lice joj je dobrog oblika i blizu je onoga što su Grci smatrali savršenim”, izjavio je jednom prilikom estetski kirurg De Silva za britanske medije.

Sve žene se najviše dive njenom nosu, koji iz profila izgleda vrlo ženstveno, međutim stručnjaci tvrde kako to nije dar majke prirode, već da ga je glumica ‘doradila’ kod plastičnih kirurga.

Kako navode, na njenim fotografijama iz tinejdžerskih dana jasno se vidi da je njen nos prije izgledao krupnije, zaključili su njeni pratitelji, ali i stručnjaci, iako Meghan nikada nije priznala da se podvrgnula bilo kojoj vrsti estetskih zahvata.

Ipak, kako Meghan Markle slovi za jednu od najljepših žena na svijetu, nije samo njen nos ‘poseban’, već i jagodične kosti kao i oblik vilice, navode britanski mediji.

Nekadašnja Meghanina prijateljica Gina Nelthorpe-Cowne (52) početkom godine je u svojoj kolumni napisala kako je Meghan sve lagala. Naime, u nekoliko intervjua istaknula je kako nije imala pojma detalje o kraljevskoj obitelji, niti je znala za Harryja.

“Smijala sam sam se naglas, znala sam da je to glupost. ‘Promijenit ćemo svijet’, govorila mi je s čeličnom odlučnošću u očima, a bilo mi je jasno da misli da će vladati svijetom. Uvjerena sam da je njen utjecaj to što je Harry napustio obitelj. Ne mislim da nema svoje ‘ja’, ali najbolje je sam to rekao: ‘Što Meghan želi, Meghan i dobije'”, istaknula je Gina.