Esma Redžepova posvojila 47 sinova, evo zašto nije htjela kćer: ‘Moglo je doći do svačega’

Makedonska pjevačica romske glazbe i humanitarka, Esma Redžepova zbog svoga doprinosa romskoj glazbi i njezinoj promidžbi prozvana je “Kraljicom Cigana”. Ova pjevačica preminula je 2016. godine, a za života je posvojila čak 47 sinova i samo jednu kćerku, djecu je dijelila s glazbenim pedagogom Stevom Teodosijevskim.

“Udala sam se iz ljubavi sa 22 godine, iako je Stevo od mene bio dosta stariji. Dosta smo radili, pjevali, nastupali, a ja sam ga zapitkivala: A kad ćemo mi imati djecu? Željna slave i karijere, nisam uspjela naći vremena za odgajanje djece, a vrijeme je neumoljivo prolazilo”, otkrila je davnih dana Esma za srpske medije.

🎵 “Pretty little girl, don’t walk slowly behind me, don’t walk slowly behind me, girl! You have eaten and burned me, you have taken my heart” 🎵

“Tko od nas bi mogao u ono vrijeme odbiti nastup u pariškoj Olimpiji ili da ne nastupi pred značajnim svjetskim državnicima? Taman posla! Kad su godine prošle, shvatila sam da sam za rađanje ostarila”, otkrila je jednom prilikom kraljica romske pjesme. Kada je shvatila da je biološki sat otkucao svoje, odlučila se za posvajanje kako bi se, ne samo konačno ostvarila u ulozi majke, već i pomogla djeci koja nisu imala sreće da odrastaju u toplom obiteljskom domu.

“To nije bilo samo reda radi. Svoj toj djeci prenosili smo ljubav prema muzici, prema pjesmi… Željeli smo da im budemo kao majka i otac, pravi roditelji. Stevo je satima vježbao s njima, a onda je došao na ideju da osnuje ansambl „Teodosijevski“. Kako je koje od djece odrastalo, tako je napuštalo ansambl. Zasnovalo bi svoju obitelj, a na njegovo mjesto došao bi sljedeći posvojeni dječak. Danas su svi materijalno sigurni. Ja sam zbog toga vrlo sretna jer njima ulica, kao mnogim drugim Romima, nije postala dom”, otkrila je.

Interesantno je da je Esma Redžepova posvajala samo mušku djecu, njih ukupno 47. Objasnila je i zbog čega: “Pa, ima tu logike. Da smo posvajali i žensku djecu, kad odrastu, pošto nisu ni u kakvom krvnom srodstvu, moglo bi tada doći svačega.”

Ipak, 2012. godine Esma je promijenila mišljenje pa je u njen dom stigla djevojčica Eleonora, koja je kasnije također počela graditi glazbenu karijeru.

5 years ago today,

Esma Redžepova, the queen of Romani music, passed away. besides her contribution inside the Romani music & culture scene, as well as that of the entire Balkan, she received multiple awards for her humanitarian work.

08/08/1943 – 11/12/2016 ✊🏼💙❤💚 pic.twitter.com/q4noWsOlxB

