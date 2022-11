ESKALIRALO U ‘VEČERI ZA 5’: Padaju uvrede, psovke i bračne ponude, a jedan kandidat je pogotovo pretjerao svojim ponašanjem

Autor: Dnevno.hr/ K.V.

U sinoćnjoj epizodi “Večere za 5” domaćin je bio Josip, pravnik iz Đakova kojemu tijekom kuhanja pomagala njegova kćerkica Iris. Kandidati su od njega imali visoka očekivanja i lijepe riječi, pogotovo Marica: “Meni je Josip fin, lijep i kulturan gospodin.” Snježana je rekla da od obiteljskog čovjeka Josipa očekuje seljački ambijent, a Ivica je prokomentirao da je baš taj stan u kojemu će ih ugostiti on planirao kupiti.

Čitajući popis namirnica kandidati su dodatno povisili svoja očekivanja, a Ivica je u svom hvalisavom tonu govorio kako je on itekako poznat na đakovačkoj tržnici. Marica se samo nadala da će desert biti “pravi” jer ona “mrzi deserte u čašama”, što smo saznali večer prije, kada je jednoga takvog servirao Ivica.

Da iskre među kandidatima frcaju, bilo je jasno već na samome početku tjedna, ali sinoć je pošteno zaiskrilo među Ivicom i Maricom. Već tijekom vožnje prema Josipovom domu krenule su rasprave o tome je li narezani kulen valjano predjelo, što je Ivica predbacivao Marici, koja je za predjelo servirala nareske. Također, krenula je žustra rasprava o kolinju, na što je Marica zaključila da joj se Ivica nimalo ne sviđa: “Pratila sam ja njega u ‘Ljubav je na selu’, ne sviđa mi se ni on ni njegove priče.”





Padale bračne ponude, ali i psovke

Josip je za predjelo poslužio “Felici pastu”, koja je oduševila sve kandidate, posebice Maricu, koja je izjavila da joj je Josip najdraži kandidat. Također, priznala je da je došla po pobjedu, dok je Ivici glavni “lajtmotiv”, kako se nespretno izrazio, bilo druženje: “I da imam samo 5 bodova, j*** mi se.”

Tijekom glavnog jela, “Jesenje balade”, kandidati su komentirali Josipove izvrsne dekoracije. Dok su ostali kandidati potvrdno kimali glavom dok su jeli, Ivicu je strašno živciralo to što je Josip servirao i pečenu papriku i kupus salatu, što po njemu nikako ne ide zajedno.

“Zaboravljeni okus” bio je naziv deserta, a radi se o kolaču s rogačem i narančom, što je Ivicu još jednom naživciralo: „Trebalo je staviti nešto okolo kolača, ovako je samo bio odrezan i stavljen na tanjur“, kazao je. Tijekom deserta kandidati su se već dovoljno opustili pa su krenule rasprave, a pobjegla je i pokoja Ivičina psovka. Marica je kroz šalu predložila zajedničko prijavljivanje u show “Brak na prvu“, što je Ivici u planu. Ivica joj je u svom stilu odgovorio kako on želi mlađu od nje, na što mu je Marica fino “spustila”: “Sinoć si rekao da ne možeš ništa bez pomagala. Što će ti onda mlađa, što bi ti s njom?”

Ivica je tada održao još jedno predavanje kandidatima o tome kako treba izgledati muško-ženski odnos: “Nije sve u se**u, ja to više uopće ne radim.”, priznao je i dodao: “Žena ti vrati tri puta više nego što joj daš.” U objašnjavanju su ga prekinuli svirači, a dok su se orili stihovi “sve bih dao da me ona voli” Marica je smješkajući se gledala u Ivicu čekajući njegovu reakciju, no dobila je samo prasak u smijeh.

Josip je za svoju večeru dobio sveukupno 36 bodova i time prešao u vodstvo.