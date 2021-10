Enis Bešlagić otkrio koju je foru nabacio Papi: Sve se dogodilo nakon što su mu križ lijepili selotejpom

Autor: T. Š.

Bosanskohercegovački glumac Enis Bešlagić, gostovao je u Podcast Inkubatoru gdje se prisjetio perioda kad je bio jedan od volontera prilikom posjeta pape Franje Sarajevu 2015. godine. Za svoj rad na pripremi za dolazak Svetog Oca dobio je i posebnu papinsku zahvalnicu. Glumac je otkrio kakvu je šalu nabacio Papi, ali i što je od njega naučio.

Otkrio je kako je prije mise papi pukao križ, pa su tražili selotejp kako bi križ oblijepili. Iako je bio zadužen za lokacije koje će Papa obići, Enis ga nije vidio oči u oči do njegova samog odlaska. Naime, glumcu je bilo žao što ga nije uspio vidjeti izbliza, te se uputio na aerodrom u nadi da će mu uspjeti pružiti ruku.

“Ja sam stanem do jednog našeg don Tome, jer znam da će se oni pozdraviti. .Gledam taj momenat papa Franje koji ide…I sad oni su njemu na kraju još dali jedno tridesetero djece u hrvatskoj nošnji, srpskoj, bosanskoj,…i on mora sad svako ono dijete pozdraviti i još jedno 60 političara. I sad ja gledam njega i odnos prema svakome od njih, i tu sam naučio neke stvari – svakom djetetu i svakome s kim se on pozdravio je poklonio sekundu pažnje i pogleda, ali samo tebi.

On je išao tako 30 minuta. Svakome koga pozdravim pogleda ga u oči i da ti taj osjećaj, ono – hvala ti”, pojasnio je Enis trenutak kad mu se Papa približavao.

Kad je došao do njega, predstavili su ga Papi, ali su između ostalog naglasili i da je riječ o muslimanu. Na to se Enis našalio i rekao Papi: ”Ne brini se, ne sekiraj se.” Papa se na njegovu šalu nasmijao, a Enis je dobacio još jednu. Rekao je njegovom prevoditelju da mu poruči neka se javi s fiksnog kad sleti ”da su u miru”.

“Vidio je čovjek, što si bliži ljudima, to si veći čovjek, a on me zaista naučio da svakome danas kad dođem negdje, uvijek gledam da svakom djetetu poklonim tu sekundu, dvije pažnje mda se nitko ne osjeća kao da si ga ovlaš pogledao”, kazao je glumac koji je zaključio da Papa ima posebnu energiju.