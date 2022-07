ENIS BEŠLAGIĆ O OLIVERU: ‘Ovo nije uspjelo mnogim političarima, a on je spojio sve krajeve svijeta’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Na velolučkom koncertu posvećenom velikom glazbeniku Oliveru Dragojeviću okupili su se brojni estradnjaci, a među njima je bio i glumac Enis Bešlagić koji je na društvenim mrežama odlučio podijeliti svoje dojmove.

‘Družili smo se par godina, a onda se dogodila bolest i sve što je uslijedilo nakon toga. Nažalost, tu sam od prve godine na koncertu u čast Oliveru. Kažem nažalost, jer se nismo okupili kako bi slušali njega. Fali, puno fali…

Ovo je festival emocije. Ovo je jedinstveno u svijetu, da jedan čovjek svojom emocijom i ljubavi koju je dijelio, spoji toliko različitih ljudi’, napisao je Enis na svom Instagram profilu.





Glumac za Olivera smatra da je bio poseban umjetnik koji je svojim talentom i karizmom spojio svijet, što nije pošlo za rukom mnogim političarima.

‘Ovo nije uspjelo mnogim političarima, a on je spojio sve krajeve svijeta: Srbija, Crna Gora, Makedonija, Australija, Slovenije, Bosne i Hercegovine, svih mogućih država. Ako to nije dokaz kakav je on bio kao čovjek, onda ne znam što je’, rekao je Bešlagić.









Dirljivi prizori s koncerta ‘Trag u beskraju’ obišli su cijelu regiju, a mnogi smatraju da je atmosfera, ali i emocija koja je prevladavala među publikom – neponovljiva.