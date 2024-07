Enis Bešlagić bez zadrške: ‘Pojedini ljudi u Bosni i Hercegovini priželjkuju rat’

Autor: B.G.

Bosanskohercegovačka zvijezda Enis Bešlagić prije nekoliko je mjeseci napunio veliku dvorana Vatroslava Lisinskog svojom prvom samostalnom autorskom predstavom “Da sam ja neko”. Svoj životni put Bešlagić ispričao je kroz iskrenu i autentičnu priču, punu emocija, a pod dojmovima je bio i mjesecima kasnije.

“Mogu reklamirati predstavu koliko želiš, ali najbolja reklama je publika. Dobili su drugačije od očekivanog. Publici trebao ponuditi nešto novo i drugačije. Gdje su ljudi zadovoljniji tu se više smiju. Mi smo malo manje opušteni u BiH, nego u Hrvatskoj. Zapravo, zavisi koliko koji dio. No, drugačije je igrati u Zadru, Dalmaciji i recimo u Tešnju. Atmosfera je nekako zapaljiva. Dođemo s predstavom kao voda koja gasi vatru. Ljudi kada izađu s predstave vole život, i sigurno mrvicu bolji ljudi”, kazao je Bešlagić te dodao da ne voli ljude koji su zlopamtilo.

“Osmi put ću igrati u Sarajevu. Već devet puta igrati u Sarajevu i to nešto govori za ove ljude i za ovaj grad. To je odgovor naroda prema onom što sam radio i činio godinama. Ne volim ljude koji su zlopamtilo. Mi naslijeđujemo i mržnju i ljubav. Ukoliko ne razgovarate s komšijom zbog zemlje, sutra nećete dati djeci vašoj da komuniciraju. Bitno je što djeci ostavljamo u naslijeđe. To mora biti ljubav. Djeca će konzumirati sve što mogu”.

‘Pojedini ljudi priželjkuju rat’

No, kako kaže veliki broj ljudi u BiH živi u strahu i boje se izraziti svoje mišljenje: “Meni građani dolaze i govore da sam sve upravu. Svugdje su ljudi u strahu i boje se izraziti svoje mišljenje. To smatram opravdanim strahom. Sedam godinama sam bio izoliran. No, ja sam imao alternativu. Imao sam gdje da radim. Međutim, i kada se vratiš ne možeš imati negativu u sebi. Ne može mene netko mrziti, koliko ja mogu voljeti. Država ne postoji i ne funkcionira. Dok ne shvatimo što imamo, ne možemo dalje krenuti. Moja sloboda prestaje tamo gdje narušava tvoju slobodu. Svi mi moramo hraniti svoju djecu, to treba da nam je prioritet. Razbio sam mnoge presude igrajući po regiji. U predstavi govorim o školama, o dvije škole pod jednim krovom. Protiv sam segregacije u školama”, ispričao je Enis.

Zanimljivo, u istom se gostovanju osvrnuo i na svoj privatni život te brak sa suprugom Sabinom: “Nije lako biti sa mnom. Ja sam čovjek koji voli kreativnost. Kreativnost ne može bez slobode. Često me mora obitelj dijeliti sa drugima. I kada partneri nisu stalno zajedno i to je ključ uspjeha”, ispričao je te dodao kako najviše zasluga odlazi ženama.









“I kada nestane ljubavi, strasti morate biti prijatelji i cijeniti tu osobu. Majka je nezamjenjiv član obitelji. Jedna je majka. U BiH se boje rata kojeg neće biti. Pojedini ljudi priželjkuju rat. Rat nikada neće biti. Ovdje neće biti rata, ali ljudi žive rat. To uništava obitelji, dolaze depresije, neimaština… Kada prihvatimo tebe kakav jesi, lakše će biti. Rat biti neće”, kazao je Enis Bešlagić.