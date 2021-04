EMOTIVNA ‘TVOJA ZEMLJA’ Toliko se uživio u transformaciju Vice Vukova da je rasplakao Nives!

Autor: Dnevno

Radijski voditelj i pjevač Saša Lozar uspio je rasplakati Nives Celziju u prvoj emisiji showa “Tvoje lice zvuči poznato” nove All Start sezonve u kojoj je imao zadataka transformirati se u Vicu Vukova, a upravo ta transformacija donijela mu je i prvu pobjedu ove sezone.

Upravo on je zaslužan što su već u prvoj emisiji sedme sezone All Star showa “Tvoje lice zvuči poznato” potekle suze i to iz oka Nives Celzijus.

Nives u suzama

Saša se na pozornici showa pojavio kao naš legendarni izvođač Vice Vukov i izveo njegovu skladbu “Tvoja zemlja”, no malo tko je očekivao da će izvedba biti toliko emotivna, dostojanstvena i ozbiljna da će i članicu žirija ganuti do suza.

“Imala sam suzu u oku, imam i suzu van oka. Svi ovi detalji, od tog tvog aristokratskog držanja, kako si dostojanstveno iznio pjesmu s tim svojim baritonom, ostala sam bez riječi i sad bih se rasplakala”, poručila je Nives Saši, a Maja Šuput je kao voditeljica dodala da zna da je dobro odradio nastup kada ovako nešto vidi.









Indira je pohvalila Sašinu izvedbu i iskreno emotivan nastup. “Pogodio si bit svog nastupa, veličanstveno. Pogodio si emociju, ja ti uistinu čestitam”. Igor Mešin samo je ustvrdio da je odmah pokazao zašto je pobijedio u jednoj od prošlih sezona.

Glumac Goran Navojec nahvalio je sjajno odrađenu Sašinu transformaciju: “Danas ima fantastičnih pjevača, ali iz vremena kad je bilo važno pjevanje, samo pjevanje, ti si nam to donio. Odličan spoj maske i imitacije, u svakom segmentu si odradio ovo jako dobro”.