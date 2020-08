EMOTIVNA SNJEŽANA DUJMIĆ: ‘Kad je Rajko umro divljala sam, a samo mi se Zec javio i izrazio sućut’

Autor: Dnevno

Prije 18 dana život je izgubio jedan od najplodnosnijih hrvatskih skladatelja: Rajko Dujmić. Njegova udovica, Snježana Dujmić u ekskluzivnom intervju progovorila je o životu bez supruga, doniranju njegovih organa i Novim fosilima.

“Idem dan po dan, noć po noć”, kazala je Snježana u razgovoru za RTL.

“Kad su mi rekli da se Rajkov mozak osušio i da je i tako on umro, moja reakcija je bila van svake pameti”, doslovno sam divljala’ poručila je Snježana.

Donirali ste organe, na prijedlog liječnika, vlastiti?

“Ja sam ničim izazvana rekla ima li ikakvih organa koje Rajko može donirati. I pitala Tina da li se on slaže, on je rekao da. I onda je liječnik rekao da postoje dva organa, bubrezi i jetra što sam se ja začudila da jetra jesu, ali dobro. Na kraju ništa nije donirano osim bubrega”, kazala je Snježana i dodala:

“Ja sam mislila da se može donirati, da će to veliko srce negdje kucati u nekom drugom. Otud valjda moja reakcija da ja doniram. Ja sam zapravo razmišljala da se može, zapravo, Rajkovo srce donirat jer je on imao srce ko’ autobus u kojem su se izmjenjivali raznorazni putnici. Neki bi jako voljeli se voziti u tom autobusu, a neki bi ušli samo da se prevezu i izađu. To je bilo Rajkovo srce”, plačući je rekla Rajkova udovica Snježana.

Od članova Novih fosila osobnu sućut izrazio joj je samo njezin vjenčani kum Vladimir Kočiš Zec (72) no kaže nema nikakve ljutnje s njene strane. Durnula ju je pažnja i sućut bliskih ljudi…

“Sućut mi je izrazio moj vjenčani kum Vladimir Kočiš Zec, Sanja i Marinko nisu…u nijednom trenutku nisu nazvali da me podrže kako je Rajko, kad su čuli da je Rajko umro nisu me nazvali, izrazili saučešće. Mislim ja njih znam 33 godine ko’ i Rajka. Znači, ne bi spustila slušalicu. Tu nema, u tim trenucima, nema ljutnje”, izjavila je Snježana.

Za kraj je rekla kako je priča o Rajkovim i njezinim teškim trenucima završila.

Rajko Dujmić, preminuo je 4. kolovoza u 66. godini od posljedica teške prometne nesreće koja se dogodila u Ravnoj Gori.