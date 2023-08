Emotivna ispovijest srpske pjevačice: ‘Katolkinja sam, krstili su me kumovi iz Varaždina’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Srpska pjevačica Vesna Đogani iznenadila je javnost emotivnom ispovijesti u kojoj je progovorila o teškom djetinjstvu i vezi s 23 godine stariji suprug Đole Đogani s kojim ima sina Adrijana i kćer Leru.

U emisiji “Preživjeli” Vesna je kroz suze govorila o teškom životu pa otkrila nepoznate detalje o tome kako je krštena.

“Kad dijete traži majku, a nje nema, to je baš strašno”

“U svojim tridesetim godinama, moja majka se zaljubila u mog oca i zatrudnjela sa mnom, ali je kasnije bila primorana ostaviti me u Zvečanskoj. Tata nas je napustio, nije želio plaćati alimentaciju, a ona nije imala normalne uvjete za život”, započela je emotivnu ispovijest Vesna i otkrila kako ju je otac priznao te kako nosi njegovo prezime Trivić, ali kako nikada nije dobila odgovor zašto ju je napustio. On se kasnije ponovno oženio te dobio dijete, no nije želio imati kontakt s njom.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Vesna Djogani (@djoganivesna)

“Moja majka nikako nije mogla plaćati sve račune, živjele smo u jednoj garsonjeri i onda sam jedno vrijeme bila u Zvečanskoj. To je jedna velika trauma. Sjećam se pojedinih detalja, bila sam jako mala i znam da sam puno plakala. Kada imate kćer i dijete noću ima temperaturu, ono traži majku, a mame nema, to je baš bilo onako strašno”, ispričala je Vesna kroz suze i dodala kako za nju ne postoji opravdanje za napuštanje djeteta. nema opravdanja da roditelj ostavi dijete.

“Nema opravdanja”

“Nema opravdanja. Poprilično znam da joj je bilo jako teško i da je patila. Zapravo, tako se ona i upoznala sa mojim kumovima, koji su njoj pomogli. U toj tvornici u kojoj je ona radila, bio je stariji bračni par bez djece. Ona je toliko plakala i tražila način da me vrati, da su se oni na kraju sažalili. Ja sam bila možda nekoliko mjeseci u Zvečanskoj. Oni su joj predložili da joj pomognu. Krstili su me i ja sam otišla živjeti kod njih. Valjda je takva procedura bila, da sam ja morala da biti negdje gdje Centar za socijalni rad zna da sam ja zbrinuta. Do sedme godine sam živjela kod njih, dok mama nije sredila svoju stambenu situaciju, a onda sam se u prvom razredu osnovne vratila kod nje. Oni su mene kao rođeno dijete gledali, mazili, pazili, čuvali. Iskrena da budem, očev nedostatak nisam pretjerano ni osjetila, jer sam baš imala veliku pažnju i ljubav od strane kumova i moje mame”, rekla je pjevačica i otkrila da je ona zapravo katolkinja.









Brižni kumovi iz Varaždina

“Kumovi su iz Varaždina i ja sam krštena u katoličkoj crkvi, tako da sam ja zapravo katolkinja. Zbog toga ja svake godine slavim sve praznike duplo”, prvi put je javno rekla Vesna.

Prelazak iz toplog i ušuškanog doma kod kumova za nju je bio traumatičan, jer kada se vratila živjeti sa majkom, ponovo nije imala adekvatne uvjete za život. Majka je morala raditi dva posla i svejedno su jedva spajale kraj s krajem. Televizor nije imala do 12 godine, a onda je izgubila i kumove.

“Kuma je preminula 1993. godine, a kum 1996. Kada je kuma preminula, ja sam već tada bila osmi razred. Upisala sam se u plesnu školu kod Đoleta i Slađe i već tada sam dosta putovala i radila. To sam baš teško podnijela”, otkrila je Vesna.









U 12. godini počela je plesati kod Đoleta i Slađe, da bi već s 13 počela zarađivati od nastupa. Nakon što su se Slađa i Đogani rastali, Vesna je 2001. godine zamijenila Slađu u grupi “Đogani”.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Vesna Djogani (@djoganivesna)

“Bilo mi je teško, jer otišla je i žena, i djeca, i posao. Nisam se htio u*iti zbog Slađe, ali mi je bilo teško. Prvo, ode ti žena koju si volio, ode kuća, posao. Ti onda nemaš satisfakciju, nemaš ništa. To je težak period, ali na sreću došla je Vesna”, rekao je svojevremeno Đole za Kurir.rs.