‘EMOTIVNA ISPOVIJEST’ Bivša kandidatkinja Ivana otkrila razloge odlaska i objasnila zašto je toliko plakala: ‘Ljudi ne znaju koliko to pogađa’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

U svakoj sezoni popularnog natjecateljskog showa “Život na vagi” dogodi se ispadanje “po želji”, odnosno ispadanje kandidata koji to nije zaslužio, već je izrazio tu želju, koju su mu kolege i ispunile. Ove sezone taj je kandidat, barem zasada, Ivana Radoš Kruškić, 32-godišnja majka četvero djece iz Vinkovaca.

Ivana je u show ušla sa 113, a izgubila je impresivnih 23 kilograma te napustila natjecanje. O odlasku je govorila cijeloga tjedna, a ostali su joj kandidati to i omogućili, iako nije imala najgori rezultat na vaganju. Njezin je odlazak jako pogodio Šteficu, koja smatra da je baš ona ta koja je trebala ispasti.

‘Zasitila sam se svega’

Cijela ideja napuštanja natjecanja krenula je iz novonastalog osjećaja – sve više su joj nedostajala djeca, no kako je rekla, u početku i ne toliko da bi otišla kući. Onda je nakon nekoliko dana shvatila koliko im je potrebna i tu je “potonula”. “Teže je kad je škola brinuti se za djecu, ipak je njih troje. Najmlađi tek kreće u prvi razred, treba s njim raditi, treba ga ujutro otpratiti u školu, doći po njega, a muž ima takav posao da sam znala da neće moći i onda sam htjela kući.” Ne smatra da je odlaskom sebe za nešto zakinula, baš suprotno: “Mislim da sam naučila sve o prehrani, pridržavam se svega i vani i to mi je super. Što se tiče treninga, sve sam pohvatala, sve znam kako treba i dosta sam toga naučila. Mislim da time što sam otišla nisam puno propustila.”

Ivani su gledatelji često zamjerali količinu suza, a ona je pojasnila zašto je toliko plakala: “Mislim da mi je plakanje puno pomoglo jer mi je tada bilo lakše. Tako sam sve mogla prebroditi, i trening, i bolove. Ljudi uopće ne znaju kakve sam ja imala bolove, primjerice da sam nabila žuljeve. To su male stvari, ali ljudi to ne znaju i normalno da te to pogađa.”

Koliko god bila sigurna u svoju odluku, Ivana je priznala kako se pribojavala da će njezina obitelj biti razočarana zbog odustajanja. Nasreću, bila je potpuno u krivu. “Suprug je oduševljen, kada me vidio, jednostavno nije mogao vjerovati. Evo još uvijek. Toliko je ponosan na mene, a ja sam mislila da sam ih razočarala jer sam takoreći odustala”, rekla je za RTL.hr.









Prisjetimo se, kada je odlazila iz showa, Ivana je rasplakala sve prisutne, a posebice Šteficu. Zadnje riječi koje je im je uputila bile su pune zahvale: “Ponosna sam na svoje žene, babe, kraljice, što smo izdržale toliko dugo zajedno… Drago mi je što sam bila u ovom timu, hvala vam. To je iskustvo koje nikada neću zaboraviti i drago mi je što sam bila dio ovoga svega.”