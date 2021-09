EMA BRANICA IZ ‘PROVJERENOG’ OTKRILA ŠTO JE DOŽIVJELA NA POSLU: ‘To je bila situacija kad sam osjećala strah’

Autor: T.Š.

Novinarka Ema Branica poznata je članica redakcije popularne emisije ‘Provjereno’, gdje je provela posljednjih 13 godina. Ovu 38-godišnjakinju vidjeli smo u brojnim nezavidnim situacijama, na raznim terenima, a mnogi se sjećaju i napada kojeg je doživjela u Velikom Pašijanu pored Garešnice, gdje ju je muškarac snažno odgurnuo zbog čega je završila u odvodnom kanalu.

U potrazi za istinom doživjela je fizički napad, potres mozga, pljuvanje i prostačke izjave, a otkrila da neugodnih situacija koje je doživjela na poslu nije bilo malo. Vodila ju je želja za pravdom i zasluženom kaznom onima koji je zaslužuju.

“Dobro mora pobijediti”

“Bilo je neugodnih situacija i za to je potrebno puno živaca i strpljenja. Imala sam nesreću da sam fizički napadnuta tijekom snimanja i to je bila situacija kada sam osjećala strah. No generalno, pokušavam biti mirna, racionalna i ustrajna u tome da dobro mora pobijediti, a onaj koji zaslužuje kaznu – da će je i dobiti”, istaknula je u razgovoru za tportal.

Smijehom protiv stresa

Otkrila je i kako je s kolegama iz redakcije stres rješavala dobrom dozom smijeha.

“Pritiske i stres svi u redakciji smanjujemo smijehom i to stvarno pomaže. Često se znamo šaliti da bismo već odavno prolupali da nismo takvi . Bilo je teških trenutaka, bilo je i onih rizičnih, jer takvi su bili i akteri mojih priča. Teško je kada su sugovornici agresivni, onda ne znate što možete očekivati i kakva će im biti reakcija, stalno osluškujete i pokušavate mirno komunicirati”, komentirala je Branica.

Ono što ju još uvijek tjera samo naprijed u poslu kojeg obavlja su pohvale brojnih ljudi koji joj svakodnevno prilaze na ulici. Na kritike kaže nije naletjela.

“Moram priznati da na kritike nisam naletjela, već na oduševljenje i hrabrenje. Predivan je osjećaj i velika motivacija kad slučajni prolaznik vikne: ‘Svaka čast, samo hrabro dalje nastavite!’ Srce bude veliko kao kuća! Nema veće nagrade nego kada gledatelji prepoznaju vaš rad”, otkrila je.