Ellu Dvornik zbunila situacija na benzinskoj: ‘Želim objašnjenje’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Influencerica i pjevačica Ella Dvornik već mjesecima je u debelom fokusu javnosti. Nedavno se ponovno pojavila na Općinskom sudu u Puli, gdje dolazi na ročišta vezana za proces rastave i međusobnih tužbi sa uskoro bivšim suprugom, Charlesom Pearceom.

I na društvenim mrežama je jedan od aktivnijih celebrityja, a svaka njena objava brzo se proširi medijima. Lako moguće kako će se ista stvar dogoditi i sa najnovijom pričom, putem koje se požalila na neobičnu situaciju koju je doživjela na jednoj benzinskoj pumpi.

“Mene zanima zašto se na INI po novom nemre stavit dva umaka u hot dog. Ne daju ni da se nadoplati. Želim objašnjenje”, opisala je Ella situaciju. Uz to je dodala i emotikon koji plače od smijeha, dajući do znanja kako ju je ovaj događaj dosta dobro i zabavio.

Na ročište stigla u kaputu od skoro 300 eura

Podsjetimo, iako je od obavijesti o razvodu prošlo već nekoliko mjeseci, Ella i Charles i dalje su aktualna tema u medijima. Mnogima je posebno zapeo za oko plavi kaput u kojem se influencerica pojavila na suđenju 12. siječnja. Riječ je o kaputu marke Varteks, koji na njihovim stranicama košta ‘samo’ 290.66 eura.

Nedugo nakon što je objavljeno da se razvode, krenule su međusobne optužbe. Charles je Ellu tužio zbog udjela u kući u Balama, čiji je ona jedini vlasnik, a jedno protiv drugoga iznijeli su još nekolicinu drugih optužbi. Cijelu situaciju je nedavno komentirala Ellina mama te udovica Dine Dvornika, Danijela.









“Brak ubije puno stvari. Kad je loš brak – žena se počne loše osjećati. Džabe sam ja to govorila svojoj kćeri; to ti ne treba, možeš imati djecu, ne moraš se udavati… Imala sam osjećaj da to neće dugoročno funkcionirati i to se tako pokazalo, ali što ćeš, zna ona da sam ja u pravu”, izjavila je Danijela u prijenosu na Instagramu.