ELLA SE SPREMA NA NOVU OPERACIJU! Otkrila što želi za dvadesetak tisuća kuna, pa ‘obrazovala’ pratitelje: ‘Neće mi jaja ispast!’

Autor: Dnevno

Ella Dvornik-Pearce na Instagram storyju pitala je svoje pratitelje je li itko radio transfer masti u grudi u Hrvatskoj, gdje točno te kakva su im iskustva s tim, a slično je pitanje postavila u jednoj Facebook grupi. Osim što kaže da je trudnoća učinila svoje, želi to učiniti zbog sebe.

“Meni su grudi različitih veličina i širina i sve i svašta pa razmatram da ih izjednačim. Bile su ok, ali dvoje djece (iako nisam dojila, trudnoća je učinila svoje). Nije me sram, želim to zbog sebe. Ne nosim dekolte, ali želim čuti iskustva”, objasnila je Ella.

Praitelji su ju potom upitali o kakvoj je operaciji riječ, a ona im je ukratko pojasnila postupak.

Jedna od pratiteljica pitala ju je treba li to uopće ikome, a Ella joj je odgovorila: “Pitanje je kome ne treba mast”. U Facebook grupi pak jedna joj je članica otkrila kako operaciju može napraviti u Daruvaru za dvadesetak tisuća kuna, a ubrzo su se javile druge žene koje se žele podvrgnuti istom zahvatu.

Podsjetimo, Ella se u prosincu podvrgnula coolsculptingu, odnosno zahvatu zamrzavanja sala na trbuhu. Podvrgnula se tom tretmanu jer se, kako kaže, nije mogla riješiti sala s trbuha nakon drugog porođaja. Priznala je da se uz coolsculpting podvrgnula i baby botoksu te tretmanu plazmom.

Nakon što je zatražila pratitelje za pomoć, obratila se i onima koji su primijetili da je na nedanvo objavljenom videu imala ‘otkopačan šlic’, pa je, kako kaže putem Instagram storyja odlučila obrazovati ljude, a putem Facebooka je poručila:

“Samo želim nešto napomenut: Reć’ ženi “šlic ti je otvoren” nema puno smisla. To je samo šlic, neće nam pim*ek ispast jer ga nemamo, tako da to nije sramotno. To je dio naše odjeće. To je rečenica za muške jer muški prije nisu nosili donje rublje i za njih je to potencijalna sramota, ako im ispadne spolni organ….kako kome… Al ajd se okanite otkopčanog šlica… nece mi jaja ispast sve je ok, bila sam na wc i zaboravila, big deal imam roze gaće wooow??!? A bikini to je ok, ajd ohladite…”