ELLA PROTIV KUPANJA GOLE DJECE NA PLAŽAMA ‘Oduvijek mi je to nenormalno’

Autor: M.D.

Ella Dvornik, majka jednogodišnje Balie i jednogodišnje Lumi, jedna od najših najpoznatijih i najutjecajnijih influencerica, pokrenula je veliku raspravu na svojem Facebook profilu. 30-godišnjakinja je progovorila o zabrinjavajućem problemu s kojim se roditelji susreću na plažama. Osvrnula se na sve veći broj vijesti o pedofilima na Jadranu, kod kojih je policija pronašla dokaze za počinjenje kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju. Stoga je upozorila obožavatelje da paze na to kakva im djeca hodaju po plažama, odnosno, da ih ne puštaju bez odjeće.

View this post on Instagram A post shared by Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)

˝Ovo je valjda već četvrti incident ovog mjeseca u Istri. Kažu da svaki tjedan otkriju nekog! Sigurna sam da se dešava i po Dalmaciji. Obucite djeci gaćice, neće im ništa biti. Bolesnika ima, i ne događa se samo drugima˝, upozorila je Ella na Facebooku.

O istom problemu progovorila je i na Instagramu uz objašnjenje: ˝jedan od razloga zašto djeci ne dopuštam da se kupaju goli ili da goli trče po plažama˝. Njezina objava ubrzo je privukla pažnju velikog broja pratitelja od kojih su se mnogi složili s zabrinutom influencericom. ˝Nikad mi to neće biti jasno. Ok ako se dijete kupa golo u svom dvorištu, ali na javnim bazenima i plažama…˝, ˝dođe mi da našamaram roditelje kad vidim da im se djeca kupaju gola. Pa mislim stvarno, zar je problem djeci obući kupaći ili gaćice i zaštititi ga od neželjenih pogleda. Stravično je što se dešava, a još gore je to da roditelji takve stvari znaju ali ne mare za to˝, ˝bitno da mamica ima 60 kupaćih da se presvlači nakon svakog izlaska iz mora, a dijete ništa. Oduvijek mi je to nenormalno˝, samo su neki od komentara.







View this post on Instagram A post shared by Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)

Međutim, mnogi su komentirali i kako bi se bijes trebao usmjeriti na pedofile, a ne na roditelje koji, u ovom slučaju, djeci na plažama ne odijevaju kupaće kostime. ˝Žalosno je da se danas odlazi u drugu krajnost! Meni recimo nije normalno vidjeti curicu od tri godine u dvodijelnom kupaćem. Ja ne vidim problem da se tako mali klinci kupaju goli. Nisam toliko paranoična da razmišljam kako bolesnici vrebaju non-stop po plažama! Vama koji se toliko zgražate nad golim tijelom očito i žene u toplesu smetaju˝, ˝nisu ni roditelji krivi baš jer je dijete malo i žele da bude slobodno i možda se odvikava od pelena na moru itd…”, neki su od komentara.









View this post on Instagram A post shared by Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)

“Da je normalna situacija pedofili ne bi hodali plažama. Ali eto, s obzirom na to da smo u takvoj eri, djeca će morat uskoro biti zamotana kao mumije na plaži zbog takvih bolesnika koji slobodno teturaju okolo˝,osvrnuo se jedan od Ellinih pratitelja i upozorio na problem policije koja po njemu nedovoljno dobro radi svoj posao.